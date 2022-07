Saipem, nuovo tracollo. Edf chiede la sospensione in Borsa in attesa della nazionalizzazione

Saipem apre con un nuovo tonfo a Piazza Affari. Edf chiede la sospensione delle contrattazioni in attesa delle decisioni del governo Macron

Nuovo tracollo delle azioni ordinarie Saipem alla Borsa di Milano. A Parigi, invece, il colosso dell’energia EDF ha chiesto la sospensione delle azioni dal listino in attesa che si chiarisca il quadro della possibile nazionalizzazione annunciata dal governo.

Saipem, nuovo tracollo nell’ultimo giorno scambio diritti

Nell’ultimo giorno in cui sono acquistabili in Borsa i diritti rimasti inoptati nella prima fase della procedura dell’aumento di capitale da 2 miliardi di euro. Dopo il -48,5% della seduta di ieri, le quotazioni stanno ulteriormente precipitando verso il prezzo di sottoscrizione dei nuovi titoli, pari a 1,013 euro: dopo aver segnato -24% a 1,479 euro, le azioni sono entrate in asta di volatilità. L’aumento di capitale ha raccolto adesioni pari al 70% del capitale e per questo da martedì sono stati messi in vendita i 6,284 milioni di diritti rimasti inoptati che consentono di sottoscrivere il restante 30% dell’aumento per un controvalore di circa 604 milioni: nella seduta di martedì sono stati venduti circa un terzo dei diritti (1,969 milioni di azioni) mentre questa mattina sono passati di mano circa 80mila titoli sui 4,3 milioni a disposizione.

Edf chiede la sospensione: il governo deve decidere sulla nazionalizzazione

Il gruppo francese Edf ha annunciato di aver chiesto alle autorità di Borsa la sospensione delle sue azioni fino a nuovo avviso a seguito delle recenti dichiarazioni del governo sui piani di nazionalizzazione della società. “A seguito delle comunicazioni del Primo Ministro, e a seguito di scambi con l’Autorità francese per i mercati finanziari, Edf ha chiesto la sospensione delle negoziazioni dei propri titoli azionari fino a nuovo avviso. Nessuna ulteriore comunicazione sarà effettuata dalla Società in merito fino a quando lo Stato francese non pubblicherà un comunicato stampa in merito”, ha affermato Edf.