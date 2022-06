Saipem in recupero in Borsa dopo l’accordo con Trevi sull’eolico ma poi subisce le intemperie del Ftse Mib

Saipem parte in Borsa in rialzo del 4% sulle prospettive del MoU con Trevi sull’eolico. Il settore è di considerevole dimensione ed in crescita di oltre il 30% nel Piano Strategico

Saipem è partita in netto recupero stamane con un picco del +4,1% a 41,60 euro e guida il segmento principale con un rialzo di 1,8% a fine mattinata, dopo il tonfo del giorno prima. Saipem lunedì ha perso il 14,8%. Piazza Affari a fine mattinata, dopo un esordio brillante, ha rintracciato e viaggia attualmente intorno a -1% a quota 21.700 punti.

Il rimbalzo è da mettere in relazione alla firma del Memorandum of Understanding con Trevi per collaborare allo sviluppo congiunto di un progetto di due sistemi di trivellazione per fori di fondazione di grande diametro destinato ai parchi eolici offshore.

“La trivellazione efficiente di fori di grande diametro – che servono ad ospitare pali di fondazione – rappresenta una fase tecnica essenziale per garantire la corretta installazione di parchi eolici offshore”, dice un comunicato di Saipem.

Trevi e Saipem svilupperanno un progetto in grado di analizzare i dati geotecnici e geofisici specifici del sito da perforare per individuare la strategia di trivellazione e la tecnologia più appropriata.

L’accordo con Trevi rafforza Saipem nel settore dell’eolico offshore

L’accordo con Trevi prevede anche la possibilità di sviluppare congiuntamente le apparecchiature di perforazione che dovrebbero poi essere gestite da Saipem nell’esecuzione di progetti di parchi eolici, contando sull’esperienza di Trevi nel settore delle fondazioni.

“Questo MoU, che segue l’accordo non vincolante con Havfram per valutare una potenziale cooperazione nel business eolico offshore, è coerente con il Piano Strategico 2022-2025 di Saipem” dice la nota, “poiché mira a rafforzare la proposizione di valore di Saipem per l’eolico offshore, un mercato di considerevole dimensione, previsto in crescita di oltre il 30% nell’orizzonte del Piano Strategico”.