Saipem, grosso contratto per eolico offshore in Francia

La società ha ottenuto un contratto da 460 milioni per la produzione e l’installazione di 64 turbine eoliche nel parco di Courseulles-sur-Mer, al largo delle coste della Normandia

Saipem ha ottenuto una commessa da 460 milioni di euro per una serie di interventi nel parco eolico offshore di Courseulles-sur-Mer, in Francia. L’accordo prevede la progettazione, la costruzione e l’installazione di 64 fondazioni per altrettante turbine eoliche. Lo annuncia Saipem in una nota, precisando che il contratto – assegnato dalla società Eoliennes Offshore du Calvados Sas – è subordinato “alla positiva decisione finale di investimento da parte di Eodc”.

L’impianto si trova 16 chilometri al largo delle coste di Calvados, in Normandia, dove la profondità dell’acqua oscilla fra 22 e 31 metri. Le fondazioni sono costituite da grandi pali in acciaio con interfaccia di collegamento con la turbina eolica, che saranno fabbricati in Europa e installati dalla nave Saipem 3000.

L’impresa committente è supportata da un consorzio formato da Edf Renewables, Eih (una controllata di Enbridge) e Wpd Offshore France.

A metà mattina, il titolo in Borsa di Saipem guadagna lo 0,32% (a 2,175 euro), in linea con il Ftse Mib, che negli stessi minuti viaggia in rialzo dello 0,26%.