Saipem: allarme sui conti 2021, titolo in caduta libera a Piazza Affari

La pandemia affonda margini e ricavi: ritirata intera guidance annuale – La società ha preso contatti con Eni e Cdp Industria in vista di un nuovo aumento di capitale

Giornata da incubo per il titolo in Borsa di Saipem, che a fine mattinata perde quasi un terzo del proprio valore: -29,43%, a 1,3655 euro. Com’è ovvio, si tratta per distacco del peggiore ribasso sul Ftse Mib, che negli stessi minuti viaggia in terreno positivo (+1,19%) per la positiva reazione dei mercati alla rielezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica.

A innescare l’ondata di vendite sulle azioni Saipem è stato un pesante profit warning. Anzi, in realtà il gruppo ha ritirato l’intera guidance 2021, ammettendo che i conti si sono rivelati peggiori del previsto nel secondo semestre sia sul fronte dei ricavi sia su quello dei margini. La società si prepara quindi a una nuova manovra finanziaria dopo l’aumento di capitale del 2016.

Nel dettaglio, Saipem ha rivisto il backlog, che “evidenzia, a causa del perdurare del contesto della pandemia, dell’aumento, attuale e prospettico, dei costi delle materie prime e della logistica – si legge in una nota dell’azienda – un significativo deterioramento dei margini economici a vita intera di alcuni progetti relativi all’E&C Onshore e all’Offshore wind con conseguente effetto” sui conti.

Saipem: ecco le nuove previsioni sui conti 2021

Ora il gruppo prevede un Ebitda adjusted consolidato del secondo semestre 2021 in riduzione di circa un miliardo di euro rispetto all’outlook già comunicato (i margini erano stati indicati come “positivi” il 28 ottobre in occasione dei nove mesi e della presentazione del nuovo piano) e una contrazione dei ricavi consolidati del secondo semestre 2021 da 4,5 miliardi di euro (che era l’outlook) a 3,5 miliardi di euro.

Dovrebbe invece migliorare la posizione finanziaria netta a fine 2021, pari a circa 1,5 miliardi di euro, rispetto all’outlook di 1,7 miliardi.

Sulla base di questa revisione, il bilancio 2021 di Saipem si dovrebbe chiudere con perdite superiori a un terzo del capitale sociale. Il gruppo “ha inoltre avviato contatti preliminari con gli azionisti che esercitano il controllo congiunto sulla società, Eni e Cdp Industria – prosegue la nota – al fine di verificare anche la loro disponibilità a partecipare a una tempestiva e adeguata manovra finanziaria”.

Infine, la società ha preso contatti con le banche per lo sforamento di alcuni covenant che potrebbero portare gli istituti a chiedere in anticipo il rientro da alcuni prestiti.