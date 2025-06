Safilo cede Lenti Srl a Kering Eyewear: l’eccellenza bergamasca passa al lusso francese

Il gruppo padovano razionalizza la filiera produttiva e si concentra sull’innovazione e sulla distribuzione globale

Safilo, storico gruppo italiano dell’occhialeria, ha ufficializzato la cessione di Lenti Srl a Kering Eyewear, parte del colosso del lusso francese guidato da François-Henri Pinault. Fondata nel 1996 in provincia di Bergamo, Lenti è un’eccellenza manifatturiera specializzata nella produzione di lenti per occhiali da sole e componenti extra-ottici ad alta precisione, impiegati anche nei settori automobilistico, motociclistico e dell’illuminazione.

L’azienda, che conta circa 100 dipendenti, faceva parte del perimetro di Safilo fin dalla nascita. L’operazione, i cui termini economici non sono stati resi pubblici, rappresenta un nuovo capitolo per uno dei principali poli industriali dell’occhialeria italiana.

Safilo, il futuro passa da innovazione e distribuzione globale

Per Safilo si tratta di una scelta di razionalizzazione, in linea con un percorso di ridefinizione del modello operativo. Il gruppo, con sede a Padova e oltre 90 anni di storia, sta accelerando sulla trasformazione digitale e sulla valorizzazione del proprio portafoglio marchi, combinando design italiano e piattaforme tecnologiche avanzate.

Con una rete di filiali dirette in 40 Paesi e oltre 100mila punti vendita serviti in tutto il mondo, Safilo continua a presidiare in modo capillare il mercato eyewear, mantenendo una forte vocazione industriale grazie a stabilimenti proprietari e partner qualificati. Tra i brand in portafoglio spiccano i marchi propri Carrera, Polaroid e Smith, oltre a licenze di alto profilo come David Beckham Eyewear, BOSS, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs e Moschino.

Nel 2024 il gruppo ha registrato un fatturato netto di 993,2 milioni di euro, confermandosi come uno degli attori principali del settore a livello globale. Con questa operazione, Safilo conferma la volontà di concentrarsi sulle aree a maggior valore aggiunto: design, innovazione digitale e accesso diretto al consumatore finale.

Kering si rafforza con il know-how italiano

Sul fronte Kering Eyewear, l’operazione segna un ulteriore rafforzamento della strategia industriale.

“Abbiamo apprezzato l’eccellenza dei prodotti Lenti per molti anni e siamo molto orgogliosi di vederla ora entrare a far parte di Kering Eyewear, apportando un’ulteriore area di competenza alla nostra piattaforma di capacità manifatturiere d’eccellenza, strutture all’avanguardia e, più di ogni altra cosa, talenti” ha commentato Roberto Vedovotto, fondatore, presidente e ceo di Kering Eyewear.

Il gruppo francese che ha fatto dell’espansione diretta nella filiera produttiva un asse strategico continua così a investire nell’eyewear made in Italy, rafforzando la propria presenza in uno dei distretti più rilevanti per la produzione di occhiali e componenti di alta gamma.