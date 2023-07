Sace: nasce Sace Easy Factoring, nuova offerta digitale di factoring

Attraverso la piattaforma di Sace Fct, le imprese potranno accedere a una vasta gamma di prodotti di factoring in modo autonomo e semplice, con pochi clic. Registrazione senza spese di istruttoria entro il 30 settembre

Sace Fct, società del Gruppo Sace, ha lanciato Sace Easy Factoring, innovativo servizio di Factoring digitale a supporto delle imprese. Attraverso la piattaforma di Sace Fct, le imprese potranno accedere a una vasta gamma di prodotti di factoring in modo autonomo e semplice, con pochi clic. In occasione del lancio sul mercato, i clienti che si registreranno sulla piattaforma entro il 30 settembre potranno utilizzare Sace Easy Factoring senza spese di istruttoria, indipendentemente dall’importo e dal numero di operazioni.

Come funziona Sace Easy Factoring

Sace sta ampliando la sua offerta di factoring per soddisfare meglio le esigenze delle Pmi, offrendo prodotti semplici e accessibili digitalmente. Questi prodotti sono pensati per le imprese che necessitano di ottenere liquidità in tempi rapidi dai loro crediti commerciali e fiscali.

Grazie alla nuova procedura semplificata di Easy Factoring, le imprese possono registrarsi online e accedere facilmente alle soluzioni dedicate per lo smobilizzo, la gestione e la garanzia dei crediti. Dopo aver completato l’istruttoria online con la firma digitale, le imprese devono solo attendere la valutazione per ottenere la liquidità necessaria per le proprie attività commerciali. Inoltre, con un unico account, le aziende possono accedere a tutti i prodotti e servizi online del Gruppo Sace, semplificando la navigazione tra le varie opzioni disponibili.

Easy Factoring nuova soluzione innovativa di Sace

Sace Easy Factoring fa parte del processo di digitalizzazione e innovazione dell’offerta del Gruppo. Grazie a una piattaforma aperta, flessibile e affidabile, il Gruppo ha reso disponibili online soluzioni assicurativo-finanziarie per sostenere la competitività delle imprese italiane sia in Italia che all’estero. Questo processo di digitalizzazione ha permesso di standardizzare e rendere accessibili in modo efficiente le soluzioni offerte da Sace.

“Con Easy Factoring sarà possibile accedere con pochi passaggi ai principali prodotti di factoring della nostra offerta commerciale, dall’anticipo pro soluto sui crediti commerciali e sui crediti certificati verso la Pubblica Amministrazione fino alle operazioni di Trade Finance e Reverse Factoring. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel percorso tracciato dalla nuova strategia del Piano industriale INSIEME 2025, con l’obiettivo di rispondere all’evoluzione dei bisogni delle imprese, avvicinando questi strumenti alle PMI e rendendoli accessibili in modo sempre più semplice e veloce attraverso l’ampliamento dell’offerta digitale e dei canali distributivi” ha dichiarato Daniele Schroder, Direttore Generale di Sace Fct.

Cos’è Sace Fct

Sace Fct, società di factoring del Gruppo Sace, è stata creata nel 2009 con l’obiettivo di fornire sostegno alla liquidità e migliorare la gestione dei flussi di cassa delle imprese italiane. Nel corso degli anni, ha ampliato il proprio portafoglio di prodotti e servizi per il finanziamento dei crediti, rivolti sia alle imprese esportatrici che ai fornitori della Pubblica Amministrazione e dei grandi gruppi industriali italiani. A partire dal 2021, ha aumentato il proprio impegno nei confronti delle PMI italiane, concentrandosi anche sullo sviluppo di prodotti digitali per semplificare e migliorare l’accesso al factoring.