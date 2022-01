Roma, domenica ecologica: chi può circolare il 2 gennaio

Torna l’incubo smog a Roma – Stop al traffico nella fascia verde dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 – Sono previste delle deroghe al divieto di circolazione

Roma saluta il nuovo anno con la prima domenica ecologica 2022. Il primo appuntamento è fissato per domenica 2 gennaio, poi si prosegue con il 30 gennaio, il 20 febbraio e il 13 marzo per limitare l’inquinamento atmosferico e responsabilizzare i cittadini a un corretto uso dell’auto privata.

L’iniziativa prevede il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore nella zona Ztl “fascia verde” dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato.





Inoltre, è stata anche stabilita la limitazione delle temperature massime durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito agli impianti di riscaldamento (non oltre le 12 ore) e l’intensificazione dei controlli, su tutto il territorio locale, per l’accertamento del rispetto delle normative sul divieto di circolazione per determinati veicoli. A garantire l’osservanza del provvedimento la polizia locale di Roma Capitale.

Sono previste delle deroghe al divieto di circolazione. Ecco le principali: sono esentati i veicoli a trazione elettrica e ibridi; veicoli alimentati a metano, a Gpl e i veicoli BI-FUEL (benzina/Gpl o metano), anche trasformati, marcianti con alimentazione a Gpl o metano; auto a benzina Euro 6; ciclomotori a 2 ruote con motore a 4 tempi Euro 2 e successivi, motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi; veicoli dei servizi di “car sharing”; veicoli con il contrassegno per persone con disabilità.

In una nota, il Comune di Roma ha dichiarato che per agevolare la mobilità in città, “si provvederà al potenziamento del trasporto pubblico locale e di taxi durante le giornate di blocco totale”.