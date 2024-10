Risk Academy: al via il corso su finanza, risk management e AI per gli studenti dell’Università di Firenze

Il 15 ottobre inizia “Risk Academy”, un progetto formativo per studenti di finanza e risk management promosso dall’Università di Firenze, Banca Cambiano e Cabel Industry. Verrà data particolare attenzione agli standard Esg e all’intelligenza artificiale

Il 15 ottobre prende il via “Risk Academy“, un percorso formativo nato dalla collaborazione tra l’Università di Firenze, Banca Cambiano 1884 e Cabel Industry. Rivolto agli studenti dei corsi di laurea magistrale in Accounting, Auditing e Controllo e Finance e Risk Management, l’iniziativa mira a favorire l’incontro tra il mondo accademico e quello professionale.

Questa iniziativa, nata in occasione degli anniversari dei 140 anni di Banca Cambiano e dei 100 anni dell’Università di Firenze, intende offrire una formazione pratica e teorica sulle tematiche del risk management e della gestione finanziaria, aiutando gli studenti a sviluppare competenze chiave per il mercato del lavoro.

Lezioni su risk management, finanza e intelligenza artificiale

Il programma si sviluppa in sette sessioni che si terranno tra ottobre e novembre. Durante il corso, gli studenti affronteranno argomenti come l’analisi di bilancio, il controllo di gestione, il risk management e l’uso dell’intelligenza artificiale nella gestione dei rischi. Verrà data particolare attenzione ai temi della sostenibilità e agli standard Esg (Environmental, Social e Governance).

Le lezioni saranno tenute da manager, esperti del settore e docenti dell’Università, offrendo agli studenti un’esperienza diretta con il mondo bancario e finanziario.

Il business game: simulazione pratica di gestione finanziaria

Uno dei momenti più rilevanti del percorso formativo è il business game, una simulazione in cui gli studenti dovranno mettere in pratica le competenze acquisite. Divisi in gruppi, ognuno composto da un team di accounting e uno di finance, i partecipanti gestiranno un portafoglio di 15 potenziali finanziamenti bancari destinati ad aziende.

Il compito degli studenti sarà quello di:

valutare i finanziamenti in base ai vincoli indicati dalla banca,

massimizzare il credito erogato alle aziende,

ottimizzare il conto economico bancario,

scegliere il tasso di interesse più adatto per ogni operazione.

La squadra che riuscirà a ottenere i migliori risultati vincerà la sfida. Questo esercizio permetterà agli studenti di confrontarsi con situazioni reali di gestione finanziaria e bancaria, sviluppando capacità analitiche e strategiche.

Risk Academy: il calendario delle sessioni

Le sessioni si terranno ogni lunedì tra ottobre e novembre, trattando i seguenti temi:

15 ottobre: organizzazione e controlli

22 ottobre: analisi di bilancio

29 ottobre: risk management

5 novembre: introduzione al business game e case study

12 novembre: machine learning nel risk management

19 novembre: strumenti informatici e modelli di risk management

26 novembre: project review e sessione Q&A

A gennaio, il percorso si concluderà con un evento finale presso l’Auditorium di Banca Cambiano 1884 a Firenze, durante il quale studenti e professionisti condivideranno i risultati e le esperienze maturate durante il percorso.

Un progetto in collaborazione con esperti e professionisti

Il progetto sarà guidato da docenti e professionisti del settore, tra cui Alessandro Giannozzi, presidente del corso di laurea in Finance e Risk Management; Francesco Mazzi, presidente del corso di Accounting, Auditing e Controllo; Sara Lombardi, membro del consiglio d’amministrazione di Banca Cambiano e Riccardo Passeri, membro del collegio sindacale di Banca Cambiano. Questa collaborazione tra mondo accademico e imprese darà agli studenti l’opportunità di entrare in contatto con esperti del settore bancario e finanziario.