Rinnovabili: Enel Green Power, nuovo record

La società del Gruppo Enel supera di nuovo il proprio record di capacità rinnovabile costruita in un solo anno – La nuova capacità dovrebbe ridurre l’immissione di circa 6,86 milioni di tonnellate CO₂ annuali

Enel Green Power aumenta la capacità rinnovabile in un solo anno. Nel 2020, la società del Gruppo Enel ha stabilito un nuovo record costruendo 3.106 MW di nuova capacità rinnovabile in tutto il mondo, 77 MW in più (+2,5%) rispetto alla capacità rinnovabile costruita nel 2019. Una volta pienamente operativa, la nuova capacità dovrebbe generare circa 11,3 TWh l’anno ed evitare l’immissione nell’atmosfera di circa 6,86 milioni di tonnellate di CO₂.

La nuova capacità rinnovabile comprende circa 46 impianti, principalmente eolici (2.284 MW) e solari (803 MW). Inoltre, nel corso dell’anno EGP ha realizzato il rifacimento e ripotenzionamento di impianti in operazione per circa 1,2 GW ( 250 MW eolici, 847 MW idroelettrici e 73 MW geotermici).

Tale risultato è in linea con l’obiettivo del Gruppo Enel di limitare le emissioni dirette di gas serra (“GHG”) a 148 gCO2eq/kWh nel 2023, e di decarbonizzazione science-based per il 2030, pari a una riduzione dell’80% delle emissioni dirette di GHG rispetto ai livelli del 2017, in linea con lo scenario 1,5°C.

La società del Gruppo Enel dedicata allo sviluppo e all’esercizio di impianti rinnovabili in tutto il mondo, è riuscita a battere tale record nell’anno segnato dalla pandemia di Covid-19. Durante il processo di costruzione della nuova capacità rinnovabile, il Gruppo si è sempre posto come principale priorità la tutela della salute dei propri lavoratori, dei dipendenti e della comunità in cui opera.

“Questo traguardo consolida la nostra posizione di “Super Major” nel settore delle rinnovabili – ha dichiarato Salvatore Bernabei, CEO di Enel Green Power – gestiamo infatti la più grande flotta privata al mondo per la generazione di energia rinnovabile. Nel prossimo futuro continueremo non solo a muoverci in questa direzione, ma accelereremo anche la nostra crescita sostenibile, in linea con la Vision 2030 del Gruppo Enel, che contempla un obiettivo di capacità rinnovabile complessiva di circa 145 GW”