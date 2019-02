Riforma trasporto aereo, M5S all’assalto delle low cost

Proprio mentre Fs tratta con Delta e con EasyJet per Alitalia, il Movimento 5 Stelle spinge al Senato un disegno di legge delega che rivoluziona il settore: concessioni, tariffe, modello di trasporto, nel tentativo di favorire il rilancio della compagnia di bandiera in via di ri-nazionalizzazione – L’incognita Lega. Che farà il governo?

La riforma del trasporto aereo sarà una riforma anti-low cost? A giudicare dal disegno di legge delega per il riordino del trasporto aereo che ha per prima firmataria Giulia Lupo, un tempo hostess Alitalia e ora senatrice M5S, sembra proprio di sì. E forse per questo c’è già chi lo ha ribattezzato Ddl anti-Ryanair. A leggere il testo, quello sembra sia il punto d’arrivo – rendere più costoso alle low cost lavorare in Italia – per favorire il rilancio-rinazionalizzazione di Alitalia che vede schierate le Fs da un lato e dall’altro il ministero dell’Economia, pronto ad entrare nel capitale attraverso la conversione in azioni di una quota del prestito-ponte da 900 milioni erogato alla compagnia di bandiera e in scadenza il prossimo giugno. Una linea in contraddizione con la trattativa, appena annunciata da Fs per Alitalia, con l’americana Delta e l’inglese easyJet, una low cost appunto.

Proprio la concomitante scelta dei due partner industriali per Alitalia potrebbe avere consigliato prudenza tanto che sul Ddl, recentemente assegnato alla commissione Lavori Pubblici del Senato, non è ancora stata avviata la discussione. Discussione che potrebbe però diventare imminente a seconda delle scelte che farà il governo. L’alternativa è che diventi un nuovo terreno di scontro con la Lega, ma lo si vedrà a breve. Il testo è tutto interno al M5S – oltre a Lupo gli altri firmatari sono tutti pentastellati – e sono in parecchi a chiedersi, anche tra le compagnie aeree, cosa vorrà fare la Lega e quale sarà il punto di caduta.

Giova ricordare infatti che Ryanair è prima in Italia per quota di mercato (28%), vola in 29 aeroporti e conta di “trasportare nel periodo aprile 2019-marzo 2020 di trasportare 40 milioni di passeggeri, un milione in più rispetto ai dodici mesi precedenti», ha dichiarato al Corriere della Sera Kenny Jacobs, Chief marketing officer della compagnia irlandese. EasyJet, invece, ha i suoi punti di forza a Milano Malpensa e Napoli e opera complessivamente in 18 scali italiani.

Cosa prevede il nuovo disegno di legge di riforma del trasporto aereo?

NEL MIRINO LOW COST E IL CO-MARKETING

Il provvedimento delega al governo, in 7 articoli, il compito di riordinare tutta la materia del trasporto aereo – passeggeri, cargo, attività di tipo pubblico o sportive e da diporto – adottando uno o più decreti legislativi ma anche mediante la redazione di testi unici. Le tematiche affidate al governo sono ben 22 secondo formule talvolta molto generiche (è un Ddl delega), altre volte meno come nel caso delle procedure di registrazione e cancellazione degli aeromobili dal Registro nazionale aeronautico.