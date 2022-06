Uno scambio di email tra oligarchi collega beni non ufficialmente appartenenti a Putin. Ecco la ricchezza segreta del presidente russo secondo un’inchiesta rilanciata dal Guardian

La ricchezza nascosta di Vladimir Putin è uno dei grandi misteri che sono nuovamente emersi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. A fronte di uno stipendio da 11mila euro al mese, il capo del Cremlino grazie a una rete di prestanome controllerebbe un impero occulto: palazzi, ville, resort e yacht russi per un valore di oltre 4,5 miliardi di dollari. Ad unire i fili un’inchiesta congiunta da Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp) e il sito indipendente russo Meduza, rilanciata dal Guardian, fa luce sul cosiddetto tesoro segreto di Putin.

Da anni l’ex agente del KGB è accusato dai governi occidentali di accumulare (di nascosto) una vasta ricchezza affidata a prestanome, ma il leader del Cremlino ha sempre negato. Un decennio fa, l’uomo d’affari Sergey Kolesnikov ha ammesso di essere stato il mandante di un piano che ha permesso a un gruppo di oligarchi russi di mettere insieme miliardi di rubli in una sorta di “fondo di investimento” a beneficio dello stesso Putin, che all’epoca ricopriva la carica di primo ministro. Le accuse furono smentite e Kolesnikov fuggì dalla Russia.

Ancora oggi Mosca continua a negare. “Il presidente della Federazione Russa non è collegato o affiliato in alcun modo con i beni e le organizzazioni da voi citati”, ha detto un portavoce.

Qual è la ricchezza dichiarata da Putin?

Il Cremlino sostiene che Putin guadagna uno stipendio annuo di 140mila dollari, mentre i suoi beni, resi noti pubblicamente, includono un appartamento di 800 metri quadrati a San Pietroburgo, una roulotte, due automobili sovietiche anni ’50 e un piccolo garage. E il suo nuovo patrimonio effettivo? L’indagine ha identificato un gruppo di 86 società o organizzazioni no profit apparentemente non collegate tra loro che sembrano detenere beni per oltre 4,5 miliardi di dollari (3,7 miliardi di sterline), attraverso un nome di dominio e-mail comune, LLCInvest.ru.

E non fa nemmeno di tutto per nascondere gli orpelli della ricchezza. “Lo stile di vita sfarzoso di Putin è stato regolarmente messo in mostra”, si legge in un comunicato stampa del Ministero degli Esteri britannico di maggio, che annunciava nuove sanzioni contro la Russia. Si parla di “rapporti che rivelano legami” tra Putin e uno yacht da 566 milioni di sterline e il “Palazzo di Putin” da 1 miliardo di dollari, una villa sul Mar Nero da 1,4 miliardi di dollari “ufficialmente di proprietà” dello stretto collaboratore del presidente, Arkady.

Putin viene spesso visto sfoggiare orologi di lusso che costano più volte il suo presunto reddito annuale.

Sulla carta, però, ci sono poche prove che colleghino tali beni al capo del Cremlino. Ma vediamo la ricchezza nascosta di Putin secondo l’indagine.

Il tesoro segreto di Putin secondo l’indagine di Occrp e Meduza

Secondo l’OCCRP e Meduza, i beni collegati alle organizzazioni o alle strutture societarie che le circondano, in cui il dominio e-mail LLCinvest.ru sembra essere stato utilizzato, includono:

Un palazzo da 1 miliardo di sterline che Alexei Navalny ha affermato essere stato costruito per uso personale di Putin a Gelendzhik, sul Mar Nero. L’oligarca miliardario Arkady Rotenberg, compagno di allenamento di judo di Putin, sottoposto a sanzioni da parte dell’Ue e degli Stati Uniti, ha rivendicato la proprietà dell’immobile. I registri aziendali conservati dal database Spark in Russia indicano che a giugno la proprietà appartiene a un’azienda chiamata Kompleks, la cui società madre è Binom. Il direttore della società Binom fino al luglio dello scorso anno sembra avere un dominio e-mail registrato LLCInvest.ru. L’indirizzo LLCinvest.ru rimane citato su Spark, il più grande database aziendale russo, come contatto.

Gli ettari di vigneti intorno al palazzo di Gelendzhik. Navalny ha affermato che le cantine erano un “hobby” di Putin. I vigneti che circondano il palazzo appartengono a un’organizzazione no-profit fondata da due soci di Putin, Gennady Timchenko e Vladimir Kolbin, entrambi sottoposti alle sanzioni occidentali. Kolbin e altri associati ai vigneti sembrano avere account e-mail LLCInvest.ru.

La stazione sciistica di Igora, nella regione di Leningrado, dove nel 2013 si è svolto il matrimonio di una delle figlie di Putin. Secondo i registri catastali, è di proprietà di Ozon, una società in cui l’amico del capo del Cremlino (presidente della Bank Rossiya e maggiore azionista Yuri Kovalchuk, sottoposto a sanzioni occidentali) ha una grossa partecipazione. L’account e-mail LLCInvest.ru è un contatto presente nei registri Spark della società madre di Ozon, Relax. Ozon non è in alcun modo collegato all’omonimo gigante dell’e-commerce quotato al Nasdaq.

Una villa a nord di San Pietroburgo, conosciuta dagli abitanti del luogo come “la Dacia di Putin“. La Villa Sellgren era di proprietà di Oleg Rudnov, un amico d’infanzia del presidente russo, ereditata dal figlio Sergey Rudnov, attraverso una società chiamata North. Rudnov sembra utilizzare indirizzi e-mail LLCinvest.ru, secondo i registri Spark.

Un edificio rivestito in legno a nord di San Pietroburgo, noto come la “Capanna del Pescatore”. Le e-mail trapelate da un’impresa edile suggeriscono che tre diverse società che utilizzano il nome di dominio possedevano diversi appezzamenti di terreno intorno al complesso, mentre una quarta entità LLCInvest – un’organizzazione no-profit denominata Revival of Maritime Traditions – gestiva la costruzione. Questa stessa fondazione, recentemente sottoposta a sanzioni occidentali, è proprietaria di due yacht, Shellest e Nega, che secondo il Tesoro statunitense sono legati a Putin.

Ma forse c’è molto di più. Mentre molti concordano sul fatto che la ricchezza nascosta di Putin si aggiri intorno ai miliardi, il suo effettivo patrimonio netto è un mistero che nessuno riesce a risolvere.