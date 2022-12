RFI, Gruppo FS: assegnati 2,4 miliardi di euro di gare d’appalto nell’ultima settimana

Previsti altri bandi del Gruppo guidato da Luigi Ferraris per un valore di 7 miliardi entro la fine dell’anno.

Nell’ultima settimana RFI, società del Gruppo FS, ha assegnato un totale di 2,4 miliardi di euro in bandi continuando così l’impegno per la realizzazione delle nuove opere strategiche, previste del PNRR, che ridisegneranno il trasporto in chiave sostenibile e contribuiranno a diminuire il divario infrastrutturale tra Nord e Sud d’Italia.

Negli ultimi anni RFI ha visto aggiudicare appalti per oltre 10 miliardi, di cui oltre la metà in PNRR, e lanciare nuove gare per quasi 13 miliardi, di cui 6,6 nell’ambito del PNRR. Solo nell’ultimo mese sono state lanciate gare per un valore di circa 7 miliardi.

RFI, Gruppo FSI: cinque le gare assegnate

Molto attesa è stata l’assegnazione dei lavori per la realizzazione del tunnel AV e della stazione Foster di Firenze. L’opera è stata affidata a Pizzarotti e Saipem che hanno vinto l’appalto con un costo complessivo di 1 miliardo di euro.

Sono quattro le altre opere assegnate in settimana: la prima in Sicilia, dal valore di 1,2 miliardi, prevede la realizzazione della Caltanissetta Xirbi – Nuova Enna, parte del nuovo collegamento ferroviario Palermo – Catania – Messina; la seconda, sempre in Sicilia per la realizzazione della fermata Lazio, nel passante di Palermo, da oltre 42 milioni; le altre due sono rivolte ai collegamenti degli aeroporti di Orio al Serio (Lombardia) per 121 milioni e del Salento alla rete ferroviaria (Puglia) per 70 milioni.