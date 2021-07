Revo, la Spac di Minali e Costamagna acquista Elba Ass

La Spac quotata su AIM ha rilevato il 100% del capitale della compagnia milanese, attiva prevalentemente nel segmento delle cauzioni

Inizia con l’acquisizione del 100% di Elba Assicurazioni la nuova Spac di Alberto Minali (ex CEO Cattolica Assicurazioni) e Claudio Costamagna (ex Cdp). Revo, questo il suo nome, è stata quotata un paio di mesi fa all’AIM di Borsa Italiana e ha già messo le mani sulla compagnia milanese, attiva prevalentemente nel segmento delle cauzioni. La Special Purpose Acquisition Company della coppia Minali-Costamagna ha quindi già trovato la sua società target, di cui Revo sottolinea “la profittabilità e la solidità finanziaria”. L’operazione, sottolinea una nota, “consentirà a Revo di sviluppare in tempi brevi il proprio piano strategico, con l’obiettivo di diventare leader in Italia nel business delle specialty lines e operatore insurtech di riferimento nell’ambito dei rischi parametrici”.

Elba ha registrato nel corso dell’esercizio 2020 premi lordi pari a 68,3 milioni di euro, con un risultato netto pari a 13 milioni di euro e un Solvency 2 ratio, al 31 dicembre 2020, pari al 243,3%. Il corrispettivo per l’acquisizione del 100% della compagnia è stato determinato in 160 milioni di euro in caso di avveramento delle condizioni sospensive dell’operazione entro il 30 settembre 2021 (altrimenti 150 milioni incrementati di un importo in funzione del risultato netto maturato dal 31 dicembre 2020 fino alla data di perfezionamento dell’operazione).

L’operazione è subordinata all’approvazione della stessa da parte dell’assemblea degli azionisti di Revo, nonchè all’ottenimento delle autorizzazioni da parte di IVASS, con la quale verrà prontamente avviato il relativo iter. Il CdA di Revo ha convocato l’assemblea degli azionisti in data 4 agosto 2021 in unica convocazione per l’approvazione della business combination e ha fissato in 9,996 euro il prezzo per azione del recesso, che risulta in ogni caso condizionato al closing. Revo ha inoltre sottoscritto un accordo di partnership strategica con Mangrovia Blockchain Solution S.r.l. che prevede l’acquisto del 10% del capitale sociale della stessa.