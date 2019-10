Renzi apre al Pd sul cuneo e sulle regionali in Umbria e Emilia

Italia Viva è pronta a sostenere il candidato unitario Pd-Cinque Stelle alle elezioni regionali in Umbria, Bianconi, e a sostenere il Governatore uscente Bonaccini in Emilia se il nuovo gruppo politico confermerà di non presentare sue liste autonome

Ramoscello d’ulivo del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, verso il suo ex partito, il Pd. “Non vogliamo affatto litogare” ha detto in tv nella trasmissione di Lucia Annunziata su Rai Tre. “L’importanate è che non si aumenti l’Iva, perchè su questo è nato il nuovo Governo ma se per il Pd la priorità diventa l’aumento del taglio del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori non ci stiamo, anche a costo di rinviare altri nostri obiettivi come il Family Act”.

Poi Renzi ha aperto sulle elezioni regionali, chiarendo che in Umbria Italia Viva sosterrà il candidato unitario di Pd e Cinque Stelle, Bianconi e aggiungendo che, nel caso in cui il nuovo gruppo politico non si pfresenti alle elezioni emiliane, in quella regione Italia Viva sosterrà il Governatore uscente del pd, Stefano Bonaccini, “Mio amico fraterno”.

Sull’intrigo italoa-americano, Renzi ha poi invitato il premier a riferire al Copasir e a cedere quanto prima la delega sui servizi segreti a un politico di sua fiducia.