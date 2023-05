Red Circle Investments di Renzo Rosso investe in Poke House con un finanziamento a “doppia cifra”

Grazie all’iniezione di capitale, per una somma di rilievo, la catena milanese punta a un’ulteriore crescita in Italia e all’estero e ad affermarsi come una realtà aziendale ancora più tech e sostenibile

Renzo Rosso investe ancora nel food, o meglio, nelle healthy bowl. La Red Circle Investments dell’imprenditore veneto ha perfezionato un round di finanziamento a favore di Poke House, la catena milanese delle ciotole di cibo salutare, per un importo “a doppia cifra”. Si punta all’ulteriore slancio dei piani di espansione nazionale e internazionale.

Nata a novembre 2018 dall’idea di due giovani fondatori, Pichi e Vittoria Zanetti, Poke House – società benefit da metà 2022 – è riuscita in poco tempo ad affermarsi tra i protagonisti delle healthy bowl. Oggi l’azienda è attiva in nove Paesi e conta oltre 160 ristoranti, più di mille dipendenti e un giro d’affari di 100 milioni di euro. Tra gli investitori ci sono anche Eulero Capital, FG2 Capital e MIP, guidata dal co-fondatore e ceo Paolo Gualdani e Angelo Moratti.

“La scelta di un giusto partner è stata lunga e complicata — ha detto Pichi —. Quello raggiunto è un doppio risultato sia per quanto riguarda l’aumento di capitale, sia per il know-how che Rosso porta con sé come imprenditore e nel retail”.

I piani di crescita di Poke House

I proventi del nuovo round, spiega una nota, daranno ulteriore slancio ai piani di sviluppo del brand milanese incentrati principalmente sull’espansione internazionale, con nuove aperture nei Paesi già presidiati e la valutazione di altre nuove geografie. Non mancherà l’impegno verso le tematiche legate alla sostenibilità. “Continueremo a investire nei 9 Paesi con un focus sull’Italia con 65 locali circa, ma ci espanderemo anche negli Stati Uniti, dove proprio qualche mese fa abbiamo aperto un nuovo ristorante a Miami— ha aggiunto il ceo —. Intensificheremo il presidio estero e accelereremo le nostre iniziative in termini di sostenibilità per la creazione di valore condiviso nei confronti di tutti i nostri stakeholder, azionisti, clienti e per tutta la nostra squadra”.

Rosso: “Mi piace investire in aziende giovani con valori responsabili”

“Mi piace investire in aziende giovani, fatte da giovani basate su una cultura forte e valori responsabili di lungo periodo — ha commentato Renzo Rosso —. L’alimentazione di qualità pensata e realizzata in maniera sostenibile è la chiave di volta del mondo moderno, un consumo più consapevole che genera meno sprechi. Cibo sano significa maggiore salute e minore inquinamento. Mi piace investire in aziende giovani, fatte da giovani basate su una cultura forte e valori responsabili di lungo periodo. Il potenziale di sviluppo internazionale dell’azienda è evidente, e potrà contare sulla nostra esperienza mondiale nel retail, nel marketing, nella relazione con il consumatore finale, per crescere ulteriormente”.