Record per Jean-Michel Basquiat, l’opera “Warrior” venduta per 35.077.853 euro

Il capolavoro di Jean-Michel Basquiat, Warrior, è stato venduto per HK $ 323.600.000 / £ 30.265.619 / € 35.077.853 / US $ 41.857.351, in una vendita serale live e live streaming, come offerta chiave delle vendite della stagione primaverile globale di Christie’s del XX secolo.

Il capolavoro, che rappresenta l’apice della produzione creativa di Basquiat, è diventato l’opera d’arte occidentale più costosa mai venduta all’asta in Asia. L’opera monumentale che ha superato la sua stima più alta è stata venduta al telefono a un collezionista asiatico di Hong Kong dopo un’intensa battaglia di offerte di 10 minuti tra Hong Kong e New York. Dipinto nel 1982 all’apice della sua potenza artistica, Warrior (Guerriero) di Jean-Michel Basquiat è un ritratto imponente e autorevole che dimostra ampiamente perché l’artista è considerato uno dei pittori più importanti dell’ultimo mezzo secolo. Il lavoro è stato offerto in vendita ha evidenziato l’appeal internazionale di Basquiat, unendo collezionisti di diverse aree geografiche e fusi orari. Jean-Michel Basquiat (1960-1988)

Warrior

signed and dated ‘Jean-Michel Basquiat 1982’ (on the reverse)

acrylic, oilstick and spray paint on wood panel

72 x 48 in. (183 x 122 cm.)

Painted in 1982 La vendita è una pietra miliare per il mercato dell’arte occidentale in Asia, parlando del continuo successo di Christie‘s nella regione e nella categoria, basandosi sulla stagione record delle vendite di arte del XX / 21 ° secolo a Hong Kong lo scorso dicembre. Segue anche i risultati eccezionali visti da Christie’s il 1 ° marzo 2021 quando la stagione in corso è stata lanciata a Londra e New York, realizzando un totale la sera di £ 43.702.515 / $ 61.139.818 / € 50.520.107, vendendo il 98% a lotto e il 100% in valore.