Ravenna: GT Foundation contro la violenza economica

Ravenna ospiterà l’evento organizzato da Global Thinking Foundation intitolato “Educazione finanziaria e prevenzione della violenza economica”. L’evento, aperto alla cittadinanza, rappresenta un momento di riflessione sul tema della violenza economica e raccoglie i contributi di professionisti e di rappresentanti delle istanze della società civile.

Mercoledì 18 dicembre si terrà a Ravenna, presso la Sala Bandini de La Cassa di Ravenna Spa (via Boccaccio,22) dalle ore 14:30 alle 18:30, l’evento dal titolo “Educazione finanziaria e prevenzione della violenza economica”.

L’evento, promosso da Global Thinking Foundation, fondazione no-profit impegnata nella diffusione dell’alfabetizzazione finanziaria, in collaborazione con la Fondazione e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna e del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna e con il patrocino del Comune di Ravenna, La Cassa di Ravenna Spa, la Camera di Commercio di Ravenna, Linea Rosa e la Fondazione Ordine dei Giornalisti, vede la partecipazione alla Tavola Rotonda di Claudia Segre, Presidente della fondazione.

Saranno presenti all’incontro un rappresentante dell’Amministrazione del Comune di Ravenna, Fiorenzo Gardini, Responsabile del Private Banking de La Cassa di Ravenna Spa, Gianandrea Facchini, Presidente Ordine Commercialisti di Ravenna e Sonia Lama, Presidente CPO dell’Ordine Avvocati di Ravenna.

Al centro dell’evento una tavola rotonda volta a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione alla violenza economica, in quanto abuso subdolo e spesso ignorato dalla società. La tavola rotonda sarà moderata da Letizia Magnani, giornalista e scrittrice, e vi parteciperanno anche Alessandra Bagnara, presidente Linea Rosa e Gisella Casali, Avvocato del Foro di Ravenna.

Claudia Segre ha dichiarato: “Dopo la partecipazione all’evento dell’Ordine degli Avvocati di Torino con Dare Voce al Silenzio ONLUS, prosegue il nostro impegno nell’opera di sensibilizzazione degli ordini dei professionisti per la diffusione di buone prassi per premiare le difficoltà e le problematiche di molte donne, vittime di violenza economica. Si tratta, infatti, di una forma subdola di violenza che è sempre il preludio alla violenza domestica. Noi di Global Thinking Foundation attraverso le nostre attività ci muoviamo fattivamente per eliminare una volta per tutte questa forma di abuso così oneroso per la società civile e la sostenibilità delle famiglie”.

Global Thinking Foundation, fondata nel 2016, nasce con la missione di promuovere l’educazione finanziaria, rivolgendosi agli adulti ed alle famiglie, con una particolare attenzione alle donne e all’uguaglianza di genere. La Fondazione ha intrapreso un percorso di innovazione e di ricerca in quest’ambito, sviluppando progetti per la diffusione della cittadinanza economica e volte alla prevenzione della violenza economica, sostenendo un approccio valoriale all’economia e alla finanza. L’impegno di GLT Foundation intende quindi sostenere una cultura consapevole del risparmio e della sua gestione: l’educazione finanziaria rappresenta un obiettivo necessario, che deve essere accompagnato da un processo di miglioramento delle politiche attive di welfare sociale per migliorare la partecipazione delle donne al mondo del lavoro e la piena inclusione nella società odierna.