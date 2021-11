Rai: Maggioni al Tg1, Sala al Tg3. Ecco tutte le nomine

Dopo giorni di tensioni e polemiche, trovata la quadra sulle nomine che l’Ad Fuortes presenterà domani al Cda – Ecco i nuovi direttori

Dopo giorni di tensioni, c’è la fumata bianca sulle nomine in Rai. L’ex presidente della tv pubblica, Monica Maggioni, andrà alla guida del Tg1, mentre Simona Sala lascerà il Giornale Radio per dirigere il Tg3 al posto di Mario Orfeo. Confermato al Tg2 Gennaro Sangiuliano.

Sono queste le proposte di nomina presentate dall’ad Carlo Fuortes ai consiglieri in vista del cda in programma domani. L’accordo tra i partiti è stato raggiunto in extremis dopo accese polemiche che rischiavano addirittura di far saltare il cda, con alcuni consiglieri che oggi hanno rifiutato di incontrare l’Ad per discutere sui criteri relativi alle nomine.





Per quanto riguarda le altre poltrone: Alessandro Casarin resterà al TgR, mentre Mario Orfeo dirigerà gli Approfondimenti giornalistici. Paolo Petrecca, in quota Fratelli d’Italia, dirigerà RaiNews e Antonio Preziosi guiderà RaiParlamento. Infine, a RaiSport, Alessandra De Stefano prenderà il posto di Auro Bulbarelli.