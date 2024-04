Rai, il Pd minaccia l’Aventino al Tg1: un autogol così non s’era mai visto

Il Pd minaccia di non presenziare più nel Tg1 in segno di protesta contro i troppi servizi sugli scandali di Bari e Torino. Che incredibile regalo alle destre

Le opposizioni di centro e di sinistra hanno mille ragioni per protestare contro le nuove regole di par condicio in tv durante la campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo. E’ una par condicio molto poco par ma molto sbilanciata e molto pro Meloni, tant’è vero che perfino Forza Italia ha avuto da eccepire. Di tutt’altro segno è invece l’Aventino minacciato dal Pd al Tg1 per protesta contro i troppi servizi del primo Telegiornale d’Italia sugli scandali di Bari e di Torino. Niente più dichiarazioni e niente più presenze del Pd nel Tg1 è la minaccia che arriva dalla segreteria Schlein. Una minaccia che, se realmente attuata, sarebbe il più grande autogol del primo partito della sinistra a tutto vantaggio delle destre che sarebbero ben liete di occupare gli spazi elettorali lasciati liberi dal Pd. Ma-si chiedeva incredulo stamattina Il Foglio- come sarà mai potuta venire un’idea così bislacca alla Schlein? E chi lo sa. Forse non la sa nemmeno Elly.