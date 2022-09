Mentre si procede alla conta di vincitori e vinti, si cerca di capire quale sarà la distribuzione dei seggi in Parlamento. Ecco tutti i numeri

Quanti seggi avrà la maggioranza di centrodestra guidata da Giorgia Meloni? Mentre si procede alla conta di chi è riuscito ad entrare in Parlamento e di chi è invece rimasto escluso, è questa l’unica domanda che attende ancora una risposta. Ed è forse la più importante, soprattutto dopo la legge sul taglio dei parlamentari che ha ridotto il numero di seggi disponibili: saranno 400 i deputati che il prossimo 13 ottobre faranno il loro ingresso a Montecitorio e 200 i senatori che occuperanno uno scranno a Palazzo Madama.

Il centrodestra non avrà la maggioranza dei due terzi

L’unica cosa certa al momento è che il centrodestra, nonostante l’ampia vittoria, non riuscirà ad arrivare alla maggioranza dei due terzi. Il che significa che se vorrà modificare la Costituzione in chiave presidenzialista, così come promesso in campagna elettorale, avrà davanti due alternative: pescare voti favorevoli tra i seggi dell’opposizione oppure passare per il voto popolare, ricorrendo al referendum.

Seggi alla Camera: come sarà la nuova maggioranza

I dati definitivi sui seggi alla Camera conquistati dai vari partiti non ci sono ancora, ma secondo le proiezioni finali elaborate da Quorum/YouTrend per Sky TG24, con il suo 43,8% dei voti, il centrodestra dovrebbe arrivare a 235 seggi su 400 (la maggioranza è 201).

Con il 26,1%, il centrosinistra dovrebbe invece avere 80 deputati. Saranno 51 i rappresentanti del Movimento 5 Stelle (15,4%) e 21 quelli del Terzo Polo (7,8%).

Parlando invece dei singoli partiti, Fratelli d’Italia (26%) dovrebbe avere 118 seggi, il Pd (19,1%) 65 seggi, così come la Lega (8,8%). Saranno 45 i deputati di Forza Italia (8,1%), 12 quelli dell’alleanza Verdi-Sei (3,6%).

La distribuzione dei seggi al Senato

Più risicati i numeri del centrodestra al Senato, dove la maggioranza è pari a 101 seggi. Al centrodestra (44%) ne andrebbero 113, al centrosinistra (26%) 41, al Movimento 5 Stelle (15,6%) 28 e al Terzo Polo (7,7%) 10.

Con questa maggioranza, Fratelli d’Italia (26%) otterrebbe 66 seggi al Senato, il Pd (19%) 39, la Lega (8,9%) 26 e Forza Italia (8,3%) 19.