PSG in vendita: il Qatar cede il 15% del Paris Saint-Germain e punta a una maxi-valutazione di 4 miliardi

Nei giorni in cui sta decollando il Mondiale, il Qatar sta valutando la vendita di una quota del PSG con altri investitori, fra cui almeno due fondi di origine statunitense. Ecco i dettagli

Anche il PSG è in vendita? Il Qatar mette sul mercato il 15% del Paris Saint-Germain e mira a spuntare una valutazione senza precedenti di 3,5 miliardi di sterline (4 miliardi di euro) per cercare nuovi investimenti nel club. Dall’estate i campioni di Francia sono in trattativa con diversi investitori per la vendita di una quota di minoranza (fino al 15%), tra cui almeno due fondi statunitensi. E proprio nei giorni in cui sta decollando il Mondiale, Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha dichiarato al Financial Times che le trattative proseguono sulla base di una valutazione di “oltre 4 miliardi di euro”, anche se il completamento di un accordo potrebbe “richiedere mesi”. La vendita di una piccola quota del PSG a queste cifre, avrà come effetto quello di alzare l’asticella anche nei negoziati per la vendita di altre due big della Premier League inglese: Manchester United e Liverpool.

“Non abbiamo intenzione di vendere il club, ma perché non una piccola percentuale? Stiamo valutando diverse offerte”, ha detto Nasser Al-Khelaïfi che stima un valore di 4 miliardi di euro per il PSG, mentre Forbes circa 3 miliardi. L’Equipe ritiene che la quota “vendibile” possa aggirarsi tra il 10% (300 milioni di euro) e il 15% (450 milioni di euro). Una cifra superiore ai 4 miliardi di euro (3,44 miliardi di sterline) per il club supererebbe i 2,5 miliardi di sterline pagati quest’anno da un consorzio guidato dagli Usa per il Chelsea FC, squadra della Premier League inglese.

Altra novità è dettata dal nuovo stadio. Per i dirigenti il Parc des Princes sta diventando obsoleto e stanno cercando nuova liquidità per un complesso che possa accogliere più spettatori. Si è anche pensato di ampliare l’attuale stadio, ma a mettere i paletti è il Comune, che ha un contratto di locazione vincolante di oltre 30 anni.

PSG in vendita: verso ricavi record ma anche rosso da 370 milioni

Secondo Deloitte, il club parigino ha il sesto fatturato più alto tra i club europei, pur giocano in una Lega “minore”, mettendolo alla pari con i migliori club della Premier League. Il club parigino ha registrato ricavi record con 700 milioni di euro, mentre nell’esercizio in corso dovrebbero superare la soglia degli 800 milioni di euro. Le maggiori sponsorizzazioni, grazie anche all’arrivo di Messi, e che rimangono la voce principale dei ricavi, sono quelle con Nike e Qatar Airways. Quest’ultima ha generato non poche polemiche riguardo al sostanziale rispetto dei Fair-Play finanziario da parte del PSG.

Ma il PSG si prepara ad ufficializzare un altro record: la chiusura del bilancio 2022 con un rosso di 370 milioni di euro. Secondo quanto riportato dall’Equipe, la cifra è spiegata dal fatto che il club parigino ha inserito già l’intero nuovo contratto firmato con Kylian Mbappé. Un disavanzo che sarà ufficializzato una volta depositato il bilancio alla Commissione di controllo economico-finanziario dei club in Francia.

Il PSG in vendita? La maxi-plusvalenza del Qatar

La valutazione di 4 miliardi sarebbe la più alta mai assegnata a un club calcistico. Se l’affare dovesse andare in porto, il Qatar potrebbe mettere a bilancio una maxi-plusvalenza. Qatar Sport Investment ha comprato il club per 70 milioni, anche se nell’ultimo decennio, il Paris Saint-Germain ha speso oltre 1,6 miliardi per l’acquisto di giocatori, pagando ingenti somme per gli stipendi. Nel 2017 ha stabilito il record di spesa per un cartellino: circa 222 milioni di euro per Neymar dal Barcellona. Il brasiliano compone la rosa degli acquisti con Messi e Mbappé.

Calciomercato europeo sempre più affollato

La mappatura del calciomercato dei club europei sta cambiando a ritmi sostenuti. Oltre 10 società sono in vendita o alla ricerca di investitori di minoranza. Tra i club d’élite ci sono oltre a Manchester United e Liverpool anche Tottenham e Inter.

Quali sono i migliori club calcistici in Europa? L’ultimo Report di The European Elite 2022

Secondo l’ultimo report di The European Elite 2022, firmato da Football Benchmark, al primo posto per valore (enterprise value) c’è il Real Madrid (3,184 miliardi di euro), mentre il Manchester United è al secondo posto (2,883 miliardi di euro) e il Liverpool al quinto (2,556 miliardi di euro). Al settimo posto c’è il Chelsea (2,179 miliardi di euro) e all’ottavo il PSG con 2,132 miliardi di euro.

I club italiani partono invece dal 10° posto, con la Juventus che si posiziona a quota 1,597 miliardi di euro. Si tratta del club che vale nettamente di più in Serie A, considerando che il primo a seguire è l’Inter a quota 996 milioni di euro.

Quest’anno, il valore aggregato dei top 32 club europei tocca i 37 miliardi di euro, in crescita del 10% rispetto ai 33,6 miliardi della scorsa stagione, ma ancora lontano dai 39,7 miliardi del 2020, prima che il Covid si abbattesse anche sul mondo del calcio.

In leggera crescita i ricavi aggregati delle società analizzate, che volano a quota 9,886 miliardi di euro, anche in questo caso, il dato è lontano dagli 11,11 miliardi di euro del 2020. Un bel crollo, infine, anche per il risultato netto aggregato, negativo per 2,682 miliardi (contro i 212 milioni pre Covid).