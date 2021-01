Prysmian: maxi vendita di Tamburi, titolo giù in Borsa

Tip, attraverso Clubtre, ha ceduto 10 milioni di azioni Prysmian, che crolla in Borsa allineandosi al prezzo di vendita di Tamburi

Giornata difficile a Piazza Affari per il titolo Prysmian, che a fine mattinata viaggia in rosso del 4,26%, a 29,24 euro. Si tratta del peggior ribasso del Ftse Mib, che negli stessi minuti cede lo 0,2%. A innescare l’ondata di vendite sulla società produttrice di cavi per l’energia e le telecomunicazioni è stata l’ultima mossa di Tamburi Investment Partners (Tip), che lunedì sera ha comunicato di aver venduto 10 milioni di azioni Prysmian, pari al 3,729% del capitale. L’operazione ha fruttato 292,5 milioni di euro, al lordo di oneri e commissioni, ed è stata realizzata attraverso la società Clubtre, di cui Tip controlla il 66,226%.

L’operazione si è conclusa al prezzo di 29,250 euro per azione e sarà regolata con la consegna dei titoli e il pagamento del corrispettivo in data 14 gennaio 2021. Per Tip, la vendita significa monetizzare una plusvalenza lorda pari a 86,3 milioni di euro.

Nel dettaglio, la cessione dei titoli Prysmian è avvenuta attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati in Italia e all’estero. Clubtre è stata affiancata da Equita e da Morgan Stanley in qualità di jointbookrunner. L’investimento iniziale in Prysmian risale al 2010 e fu realizzato nell’ambito di un club deal che aveva coinvolto importanti family office.

Clubtre manterrà comunque in portafoglio circa 3,577 milioni di azioni Prysmian, che corrispondono all’1,334% del capitale sociale. “Nell’ambito dell’operazione e in linea con la prassi di mercato, Clubtre si è impegnata per un periodo di 90 giorni di lock up sulle rimanenti azioni”, si legge nella nota.