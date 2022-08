Prometeia Data Academy, il training per la digitalizzazione di aziende e professionisti

Una serie di corsi relativi a data science destinati a privati e aziende che partiranno da questo autunno e potranno essere seguiti a distanza oppure nelle sedi di Bologna e di Milano

Parte il countdown per Prometeia Data Academy, un’offerta di training modulabile e flessibile ideata per chi desidera sviluppare conoscenze e competenze di innovazione digitale applicate a contesti di business reali. I corsi partiranno da questo autunno e potranno essere seguiti a distanza oppure nelle sedi di Bologna e di Milano. Per saperne di più, il 15 settembre alle ore 15:00 ci sarà un open day.

Nel dettaglio, Prometeia Data Academy offre programmi di formazione – secondo vari livelli di profondità e complessità (beginner, intermediate, advanced) – rivolti a tre figure professionali:

Data Scientist: professionista che unisce competenze di statistica e programmazione applicate all’analisi di dati e alla creazione di modelli predittivi, volte a fornire actionable insight in risposta alle esigenze di business.

Machine Learning Engineer: specialista tecnologico nella ricerca e sviluppo di componenti di Artificial Intelligence autonome nel loro ciclo di vita finalizzati alla loro integrazione all’interno di sistemi industriali ad alto fabbisogno di dati.

Decision Scientist: esperto dell’analisi dati e di tecniche avanzate di strutturazione e visualizzazione dell’informazione, volte ad indirizzare il business verso strategie data-driven nell’ambito di processi decisionali.

I percorsi sono caratterizzati da un’alternanza di teoria e applicazione pratica durante laboratori su use case reali, con strategie formative che includono aneddoti, quiz e condivisione delle lesson learnt per stimolare engagement, active listening, generazione di idee e feedback. Alla fine dei corsi verrà rilasciato un attestato di frequenza.