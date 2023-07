Progetto Cuvée: oltre 2,5 miliardi di crediti in gestione per il fondo Cuvée

Il fondo italiano per la gestione di crediti immobiliari UTP multi-originator cresce grazie all’apporto di ulteriori 295 milioni di euro

da parte di Unicredit Leasing e Bper Banca

Cuvée, piattaforma per la gestione di crediti UTP relativi al settore immobiliare, ha annunciato l’ampliamento delle proprie masse in gestione grazie a nuovi conferimenti a favore del Fondo Back2Bonis per complessivi 295 milioni di euro da parte di Unicredit Leasing e Bper Banca.

Complessivamente, il totale dei crediti gestiti supera così quota 2,5 miliardi di euro, confermando il primato del Fondo Back2Bonis sul mercato italiano.

Cos’è e cosa fa Back 2Bonis

Back2Bonis è il primo credit fund italiano specializzato in Utp (crediti Unlikely to Pay) relativi al real estate e fra i principali a livello europeo. Nell’ambito della piattaforma Cuvée il gruppo Prelios agisce come gestore del fondo, partner Real Estate e Special Servicer per la gestione dei crediti con sottostante leasing immobiliare, in partnership con Amco che agisce in qualità di Master e Special Servicer.

“Il Fondo Back2Bonis consente ai partecipanti di beneficiare del potenziale recupero di valore delle posizioni tramite la valorizzazione delle quote detenute nel fondo stesso. Agevola inoltre il processo di turnaround delle imprese debitrici, anche grazie alla nuova finanza che il Fondo può erogare al fine di consentire una gestione proattiva dei crediti e degli immobili sottostanti”, si legge nella nota.

Prelios: “Operazione che conferma la capacità di sviluppo negli Npl”

“Con questa operazione il gruppo Prelios conferma la propria capacità di sviluppo nell’ambito della gestione dei crediti deteriorati, offrendo soluzioni flessibili e innovative che consentono alle banche di valorizzare le proprie esposizioni creditizie nonché di favorire il turnaround delle imprese, con evidenti benefici per l’economia reale e l’occupazione”, continua la nota.

Inoltre, il gruppo Prelios per le proprie caratteristiche di piattaforma integrata unisce le competenze specifiche nel settore immobiliare con quelle della gestione di posizioni UTP, creando sinergie e massimizzando le possibilità di recupero del credito.