Primoz Roglic, giù il cappello davanti al vincitore del Giro d’Italia: impressionante

Strepitosa impresa sportiva dello sloveno Roglic che vince la cronoscalata del Monte Lussari e strappa la maglia rosa al gallese Thomas Vincendo il Giro d’Italia con un giorno d’anticipo

Ma avete visto come Primoz Roglic ha vinto la cronoscalata del Monte Lussari? Impressionante, una macchina perfetta, che ha rosicchiato secondo dopo secondo alla maglia rosa Geraint Thomas finendo per strappargliela nella penultima tappa e vincendo meritatamente il Giro d’Italia che si concluderà domenica 28 maggio a Roma. Lo sloveno, già tre volte vincitore della Vuelta, merita applausi. Non solo perchè ha vinto il Giro ma per il modo in cui l’ha vinto. Ieri ha controllato passo dopo passo il rivale gallese sulle Tre Cime di Lavaredo, e oggi lo ha stracciato sul Monte Lussari. Giù il cappello per uno così che ci fa riscoprire la passione di uno sport incredibile come il ciclismo dopo gli anni bui dello tsunami della droga.