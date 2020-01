Primarie Usa, il New York Times punta su due donne

Fiocco Rosa per il New York Times – che ha deciso di puntare su due donne nella corsa alla nomitation dei democratici per la Casa Bianca – Scegliendo per la prima volta due candidati anziché uno solo. Scelta criticata dall’opinione pubblica per aver trasformato l’endorsement politico in un programma televisivo