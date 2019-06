“Prima gli italiani”: uno slogan che nasce dall’intolleranza – VIDEO

Riccardo Chiaberge, direttore del Libro dell’anno edito da Treccani, spiega che dietro agli slogan sovranisti e populisti si nasconde una tradizione antichissima: “L’archetipo del Noi contro Loro”

Il partito del “Prima gli italiani”, del “Bruxelles non può darci lezioni” e del “Nessuno ci metterà i piedi in testa” non è una novità dei nostri giorni. Al contrario, è solo l’ultima espressione di una tradizione (non priva d’intolleranza) che ha radici antichissime, addirittura millenarie. Ma quali sono le caratteristiche di questa tradizione? Lo abbiamo chiesto a Riccardo Chiaberge, già responsabile delle pagine culturali del Corriere della Sera e del supplemento domenicale di cultura del Sole 24 Ore, e attuale direttore del “Libro dell’anno” edito da Treccani.

Nella videointervista, Chiaberge riconduce l’aggressività di una certa comunicazione politica contemporanea a un archetipo: “Quello della lotta Noi-contro-Loro, che si nutre dell’esaltazione di una Verità presentata come assoluta e in netto contrasto con le altre possibili interpretazioni del mondo”. Partendo da questa prospettiva, è facile arrivare a concepire tutti i rapporti nei termini di una dialettica fondamentale: “Un popolo contro gli altri; una nazione contro le altre”.

A questa tradizione fondamentale si possono ricondurre le ideologie da cui sono nate “tutte le guerre di religione – continua Chiaberge – ma anche i roghi degli eretici e perfino i due conflitti mondiali con i loro totalitarismi”.

Di segno opposto è invece la tradizione “del pensiero liberale, fondata sul pluralismo e sulla tolleranza”, valori che non vanno mai confusi con il relativismo: “Si tratta di ammettere in partenza la propria fallibilità, rifiutando al contempo le ricette precostituite di chi pensa di avere la verità in tasca – sottolinea ancora Chiaberge – Una scorciatoia che invece piace molto ai sovranisti e ai populisti”.

Nel video, l’intervistato si sofferma anche su una famosa frase del filosofo liberale Isaiah Berlin:

Il rivoluzionario crede che per realizzare il mondo ideale si debbano rompere molte uova, altrimenti non si può fare l’omelette. E così di uova se ne rompono, ma l’omelette non arriva mai in tavola.

Infine, Chiaberge parla di come potrebbe essere il Libro del 2019 che Treccani pubblicherà a fine anno e rivela che la sua attenzione si concentra soprattutto su due notizie: “Una spero di poterla inserire nel libro. L’altra, invece, non vorrei mai”.

