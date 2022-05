Prezzo dei biglietti dello stadio: con la pandemia forti rincari in tutta Europa, ma (a sorpresa) non in Italia

Secondo uno studio di BudgetAir.com, nel nostro Paese l’aumento dei prezzi dei biglietti per andare allo stadio è aumentato del 2,3% in 3 anni – Altrove, i rincari sono a due cifre

Il prezzo dei biglietti dello stadio è aumentato rispetto al periodo pre-pandemia. Questo tipo particolare di inflazione calcistica fa spesso innervosire i tifosi, che organizzano proteste più o meno accese fuori e dentro le curve. A guardare i numeri, però, sembra che le tifoserie nostrane non abbiano di che lamentarsi, almeno nel confronto con i colleghi europei.

Prezzo biglietti stadio: i rincari in Italia e in Europa

Secondo uno studio realizzato da BudgetAir.com, in Italia i prezzi dei biglietti per assistere a una partita di Serie A sono aumentati appena del 2,27% rispetto alla stagione 2018/19. Meno dell’inflazione.

Nulla di paragonabile rispetto a quello che è accaduto in Inghilterra, dove, rispetto al campionato 2017/18, il prezzo per entrare in uno stadio della Premier League si è impennato addirittura del 32,14%.

La Germania, invece, si colloca a metà strada: sempre rispetto al 17/18, i biglietti per guardare una partita di Bundesliga hanno subito un rincaro pari al 9,53%.

Si potrebbe pensare che il fenomeno sia meno grave nei campionati minori, ma non è così: nella Bundesliga Austriaca l’inflazione si è attestata al 18,75%, mentre nell’Eredivisie Olandese i prezzi sono aumentati del 18,33%.

Il primato spetta però alla Prima Divisione A Belga, dove i prezzi dei biglietti sono schizzati del 54,76% dal 2016/17.

“Tassi molto più alti dell’inflazione”

“Dato l’impatto della pandemia e l’attuale tasso d’inflazione sulle finanze delle persone, i dati indicano che guardare il calcio sta diventando sempre meno accessibile – commenta Steffen Boon, Global Marketing Director di BudgetAir.com – Allo stesso tempo, l’industria del calcio ha subito perdite finanziarie significative durante la pandemia a causa della chiusura degli stadi. In effetti, il Bayern Monaco è stato l’unico campione nazionale dei primi otto campionati europei a realizzare un profitto durante la stagione 2020/21. Sebbene gli stadi siano ora completamente aperti nella maggior parte dei campionati, i club potrebbero sentire la necessità di aumentare ulteriormente i prezzi dei biglietti per recuperare le perdite subite in questo periodo, il che è un pensiero preoccupante mentre affrontiamo la crisi del costo della vita e l’inflazione dilagante”.