Prezzi Dazn in aumento: fino 20 euro in più per gli abbonamenti, ecco come funzionerà la doppia utenza

Prezzi Dazn in crescita per la prossima stagione di Serie A – Da settembre due diversi tipi di abbonamento, solo uno consentirà di vedere le partite da case diverse

Prezzi Dazn in aumento per gli abbonati. Come annunciato nei mesi scorsi, l’azienda ha aggiornato le tariffe valide per vedere la prossima stagione di Serie A e gli altri contenuti sportivi offerti dalla società, intervenendo anche sull’ormai famigerata doppia utenza.

Le novità sono state annunciate oggi attraverso una email inviata agli abbonati e hanno subito creato polemiche. Su Twitter infatti, l’hashtag #DaznOut è immediatamente entrato in tendenza, con gli utenti imbufaliti per gli aumenti annunciati a fronte dei numerosi disservizi vissuti nella passata stagione.

Prezzi Dazn in aumento: ecco quanto costerà abbonarsi

A partire da settembre, Dazn metterà a disposizione degli utenti due diversi tipi di abbonamento. La versione “standard” da 29,99 euro al mese e la versione “plus” da 39,99 al mese.

Che fine farà la vecchia promozione da 19,99? Eliminata. Chi fino ad oggi ha pagato questa cifra, da settembre passerà automaticamente alla versione da 29,99 euro, pagando 10 euro in più al mese, 120 all’anno.

Come funzionerà la doppia utenza?

Con la versione standard da 29,99 euro al mese si potranno guardare le partite in contemporanea solo se connessi alla stessa rete internet. Tradotto: potremo stare nella stessa casa, ma in due stanze diverse, ma non in due case o in due posti diversi. Ci sarà comunque la possibilità di usare Dazn fuori casa, ma non se l’App viene utilizzata da un altro dispositivo registrato. “L’account Dazn è personale e non può essere condiviso. Solo chi vive con te può usare il tuo account Dazn, secondo le modalità prescritte”, sottolinea l’azienda nella email.

Un’altra novità importante riguarda poi il numero dei dispositivi da registrare. Rispetto agli attuali 6, con la versione Standard si potranno registrare all’App Dazn solo due dispositivi.

Due case diverse solo con Dazn Plus

Chi vuole invece guardare le partite in contemporanea da due luoghi diversi dovrà optare per la versione Plus da 39,99 euro al mese. Cosa cambia rispetto ad oggi? Solo il prezzo. Si potranno registrare fino a sei dispositivi e guardare i contenuti in contemporanea anche se non si è connessi alla stessa rete Internet. Solo che se per la passata stagione di Serie A, avendo aderito alla promozione iniziale, si poteva usufruire del servizio pagando 19,99 euro al mese (29,99 senza offerta), da settembre costerà il doppio.

Per passare alla versione Plus, sempre a partire da settembre 2022 (giorno varia a seconda della data di addebito dell’abbonamento) si dovrà semplicemente accedere alla versione “Il Mio Account” presente sul sito Dazn e richiedere l’upgrade.

#DaznOut: le proteste sui social

Come era prevedibile, l’annuncio di Dazn ha scatenato le proteste degli utenti sui social. Molti abbonati infatti minacciano di disdire l’abbonamento, rifiutandosi di pagare di più, soprattutto in virtù dei numerosi disservizi subiti nel corso della passata stagione di Serie A a causa dei malfunzionamenti dell’App.