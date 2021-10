Dazn: ultimatum dell’Agcom per i malfunzionamenti

L’Autorità vara un provvedimento che obbliga Dazn a fare tutto il possibile per migliorare il segnale e l’assistenza ai clienti – Aperta anche un’indagine sui dati relativi all’audience della Serie A

Per l’importanza del servizio che offre, Dazn non funziona come dovrebbe. Dopo molte segnalazioni se n’è accorta anche l’Autorità delle Comunicazioni, che ha varato un provvedimento d’urgenza nei confronti della piattaforma streaming su cui da quest’anno vengono trasmesse in diretta tutte le partite della Serie A (sette su 10 in esclusiva ogni settimana).

Le comunicazioni arrivate da consumatori e associazioni e i dati raccolti hanno evidenziato, nella fornitura del servizio, “criticità tali da rendere necessario e non più procrastinabile un intervento urgente – si legge in una nota dell’Agcom – a tutela degli utenti di Dazn, essendo insufficienti le iniziative volontarie poste in essere dalla società”.

In sostanza, l’Autorità ordina a Dazn di adottare “ogni accorgimento funzionale a prevenire i malfunzionamenti della propria piattaforma di origine del segnale televisivo trasmesso in live streaming – prosegue la nota – ed implementando al contempo un servizio di assistenza clienti efficace ed efficiente, che preveda la possibilità di un contatto diretto con una persona fisica”.

L’Agcom precisa che il suo intervento “si è reso necessario in considerazione del valore economico e sociale riconosciuto dall’ordinamento al calcio”. A questo si aggiunge “il diritto degli abbonati di vedere garantita un’esperienza di visione soddisfacente, priva di interruzioni e con adeguati standard di qualità”.

L’Autorità ha chiesto a Dazn di comunicare le misure che intende adottare attraverso una relazione dettagliata da inviare entro 30 giorni.

Ma non è finita. L’Agcom ha anche avviato “un procedimento per definire i parametri di qualità dei servizi di trasmissione in live streaming delle partite di campionato di calcio da parte di Dazn”, nonché le soglie e i criteri per quantificare e pagare indennizzi agli utenti per i disagi subiti.

Per quanto riguarda la rilevazione degli indici di ascolto, l’Autorità ha avviato un’indagine per verificare la congruità dei metodi usati da Dazn per misurare l’audience del campionato di calcio di Serie A, “allo scopo di accertare l’attendibilità del dato prodotto”, conclude la nota.