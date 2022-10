Previsioni meteo: quando finisce il caldo? Ottobre bollente, ma giovedì 20 si cambia (anche se per poco)

Da giovedì 20 ottobre aumento progressivo della nuvolosità e il ritorno delle piogge tra venerdì 21 e sabato 22 al Nord. Nel weekend fino a 34 gradi in Sicilia e in Sardegna

Quando finisce il caldo 2022? Non siamo più in estate, eppure, ottobre si è caratterizzato da un caldo fuori dal normale. Temperature molto alte fino a venerdì, poi seguirà una breve fase di instabilità al Centro Nord, ma in seguito, tornerà l’anticiclone Scipione l’Africano: nel weekend ancora più caldo, 34°C in Sardegna, 33° anche in Sicilia, punte che solitamente si raggiungono nel mese di luglio. Ma cosa sta succedendo?

Il 2022 risulta l’anno più caldo in Italia da 222 anni. La prossima domenica le temperature supereranno i 33-34°C. L’anomalia termica riguarderà tutto il paese. Roma e Bolzano registreranno 26-27 gradi, anche Milano avrà temperature di 6 punti oltre la media.

Temperature record: Roma e Milano oltre la media

Le città più calde saranno Olbia e Oristano con 28°C, Roma e Bolzano si assesteranno intorno ai 26°C con picchi localmente anche superiori. Anche Milano farà registrare temperature elevatissime per la media del periodo: di 24°C. Ma in una seconda fase, con la rimonta ancora più forte dello Scipione l’Africano, la Sardegna e la Sicilia saranno bollenti: previsti oltre i 33-34°C nel weekend.

Quando finisce il caldo 2022? Che novembre ci aspetta?

Che ottobre sia stato un mese da caldo record non ci sono dubbi. Ma che novembre ci aspetta? le previsioni substagionali di ECMWF, Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, prevedono anche tutto novembre decisamente sopra la media del periodo.

Previsioni meteo: da mercoledì 19 a domenica 23 ottobre

Mercoledì 19 ottobre. Al Nord, nebbia al mattino in Val Padana, alto Adriatico e vallate tra Toscana e Umbria; le nebbie e le foschie saranno per lo più in rapido dissolvimento nel corso della mattinata. Al Centro sole. Al Sud tanto sole e clima molto mite.

Giovedì 20 ottobre. Bel tempo al Nord salvo foschie dense e nebbie in pianura. Al Centro soleggiato. Mentre al Sud sole con temperature oltre la media del periodo.

Venerdì 21 e sabato 22 ottobre. Per il fine settimana la tendenza resta ancora molto incerta. Non si escludono precipitazioni sulle regioni settentrionali nella giornata di venerdì 21 e nelle prime ore di sabato 22 ottobre, con precipitazioni localmente anche intense, specialmente in Liguria. Sabato in giornata potrebbero esserci alcuni episodi di instabilità atmosferica anche sulle regioni centrali. Domenica 23, infine, si profila un generale miglioramento grazie ad una nuova rimonta anticiclonica sub-tropicale verso l’Italia e il Mediterraneo centrale. Le temperature si manterranno di molto superiori alla media con un clima da fine estate e dunque con caldo anomalo soprattutto al Centro-Sud.