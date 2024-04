Premio Speciale Film Impresa a Renzo Rosso per la creatività: “È la riscossa degli artigiani della filiera della moda italiana”

Renzo Rosso, il dinamico imprenditore della moda e Presidente di OTB, ha ricevuto ieri a Roma il Premio Speciale di Film Impresa per la creatività

Alla Casa del Cinema di Roma sono stati consegnati ieri sera i premi Film Impresa, a conclusione della due giorni di proiezioni ispirate al mondo dell’impresa promossa da UnindustrIa del Lazio. Molti i personaggi del cinema premiati dalla Giuria presieduta da Gabriele Salvatores. Un premio speciale per la creatività è andato all’innovativo imprenditore della moda, Renzo Rosso, fondatore e Presidente di OTB, la sua holding che comprende molti brand della moda a partire dalla storico Diesel. Nel corso della premiazione è stata presentata l’anteprima di M.A.D.E.-Made in Italy. Made with Bravery di Francesco di Giorgio che celebra il lavoro spesso sconosciuto ma preziosissimo degli artigiani della filiera della moda su cui ha da sempre scommesso Rosso, convinto che un network di piccole realtà aziendali indipendenti possa funzionare meglio dei colossi francesi della moda che spesso vengono a fare razzie in Italia delle realtà artigianali che perdono così la loro vera natura. “Questo filmato – ha spiegato Rosso – segna la riscossa del lavoro degli artigiani italiani che noi vogliamo in tutti i modi valorizzare perché, con la loro professionalità, dedizione al lavoro e passione, sono il fulcro della moda italiana“