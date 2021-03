Premi Aifin: Intesa Sanpaolo la banca più innovativa

Il gruppo guidato da Carlo Messina si è portato a casa 8 riconoscimenti in occasione degli AIFIn Financial Innovation – Italian Awards.

Istituzione Finanziaria innovativa dell’anno 2020. Questo il nome esatto del premio appena assegnato da AIFIn, principale think tank italiano sull’innovazione finanziaria, al gruppo bancario Intesa Sanpaolo in occasione del premio AIFIn Financial Innovation – Italian Awards.

Queste le motivazioni scritte in una nota: “Anche in un contesto economico e sociale complicato e non prevedibile, come quello provocato dalla pandemia da Covid-19, Intesa Sanpaolo ha confermato e rilanciato la propria vocazione all’innovazione, mettendola al servizio di nuove modalità di approccio e di relazione con i propri clienti, imprese e famiglie, cogliendo tutte le opportunità offerte dalla tecnologia e dalla digitalizzazione e promuovendo lo sviluppo di iniziative e progetti per la sostenibilità, ispirate ai valori e ai principi fondanti dell’ESG (Environment, Social, Governance)”.

Quello di Istituzione finanziaria più innovativa è il più importante ma non è l’unico premio portato a casa da Intesa Sanpaolo in questa edizione: in tutto sono stati otto i progetti del gruppo guidato da Carlo Messina che hanno ottenuto il miglior piazzamento, al primo e al secondo posto, nelle diverse categorie. Eccoli, in sequenza: il finanziamento a medio-lungo termine S-Loan, per il quale Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 2 miliardi di euro; il “Near Banking – Trasformazione digitale del Factoring”; l’app Intesa Sanpaolo Mobile; il progetto Imprese Vincenti, con l’obiettivo di valorizzare le PMI italiane; Crescere Protetti, l’iniziativa ESG di Intesa Sanpaolo in ambito Salute, sviluppata in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava; Smart Save, il primo servizio d’investimento “mobile only”; Ellis, l’assistente virtuale di Intelligenza artificiale; e infine Eurizon WISE, il sistema di formazione creato dalla SGR attraverso una piattaforma digitale per sviluppare la cultura finanziaria.