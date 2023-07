Poste, scatta l’aumento per pacchi e raccomandate dal 24 luglio: ecco quanto costeranno le spedizioni

Dal 24 luglio 2023 entreranno in vigore gli aumenti delle tariffe dei servizi postali. Ritocchi medi del 6,75% per recuperare l’inflazione degli ultimi sei mesi del 2022 e dei primi sei mesi del 2023

Scatta l’aumento dei prezzi anche per Poste Italiane. Da lunedì 24 luglio partirà una serie di rincari delle tariffe di tutti i servizi postali: tra cui posta ordinaria, ma anche prioritaria e raccomandate. L’aumento medio è del 6,75% ed è stato autorizzato dall’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni” con una delibera del 27 giugno scorso. Un via libera per consentire a Poste Italiane “il recupero dell’inflazione registrata nel secondo semestre del 2022 e nel primo semestre 2023, al fine di perseguire la corrispondenza delle tariffe dei servizi universali con i sottostanti costi di produzione”, si legge nella delibera. Ma vediamo nel dettaglio il nuovo listino prezzi di Poste.

Poste, scatta l’aumento per i servizi postali: il nuovo listino prezzi

Il gruppo, in una nota, elenca le variazioni delle tariffe per i seguenti servizi:

Le tariffe della Posta1 (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 100 grammi, di formato piccolo e medio, varierà da € 2,80 a € 2,90;

Le tariffe della Posta1 Pro saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 100 grammi, di formato piccolo e medio, varierà da € 2,10 a € 2,25. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Posta1online nazionale;

Le tariffe della Posta4 (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi di formato piccolo standard varierà da € 1,20 a € 1,25;

Le tariffe della Posta4 Pro saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi di formato piccolo standard varierà da € 0,95 a € 1,02. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Posta4online nazionale;

Le tariffe della Posta Massiva saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso, destinazioni e opzioni di omologazione. In particolare, la tariffa per gli invii omologati fino a 20 grammi, destinati alle aree metropolitane (AM) varierà da € 0,29 a € 0,31

La tariffa dell’Avviso di ricevimento nazionale retail varierà da € 0,95 a € 1,00. Tale incremento avrà effetto, in particolare, sui seguenti servizi (e sulle relative offerte): Posta Raccomandata per l’Italia, Posta Raccomandata Giudiziaria e, ove spediti presso Ufficio Postale, Posta Assicurata per l’Italia, Poste Delivery Standard, Pieghi di libri con diritto di raccomandazione;

La tariffa dell’Avviso di ricevimento nazionale business varierà da € 0,75 a € 0,80. Tale incremento avrà effetto, in particolare, sui seguenti servizi Business (e sulle relative offerte): Raccomandata Pro, Raccomandata Smart, Assicurata Smart, Assicurata Smart a tariffa speciale, Pieghi di Libri Business, Poste Delivery Standard;

La tariffa dell’Avviso di ricevimento internazionale varierà da € 1,25 a € 1,30. Tale incremento avrà effetto, in particolare, sui seguenti servizi universali (e sulle relative offerte): Poste Delivery International Standard (Ufficio Postale e Poste Delivery Web a tariffe speciali), Raccomandata Internazionale, Assicurata Internazionale, M-Bags Economy con diritto di raccomandazione, Raccomandata Online estero;

Le tariffe della Posta Raccomandata (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 5,60 a € 5,80. Tali aumenti saranno applicati anche alla Raccomandata Giudiziaria e alla Posta Raccomandata da te (Retail);

Le tariffe della Posta Raccomandata Pro saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 3,70 a € 3,97. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Raccomandata Online nazionale. Per il servizio di Raccomandata Online varierà anche l’Avviso di ricevimento nazionale business da € 0,75 a € 0,80;

Le tariffe della Posta Raccomandata Smart saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e destinazione. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi, destinati alle aree metropolitane (AM) varierà da € 2,42 a € 2,60;

Le tariffe della Posta Assicurata saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi standard, con valore assicurato fino a € 50, varierà da € 6,20 a € 6,40;

Le tariffe della Posta Assicurata Smart saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi, con valore assicurato fino a € 50, varierà da € 5,30 a € 5,69;

Le tariffe dell’Atto Giudiziario, comprensive della quota forfettaria di CAN e CAD, subiranno modifiche in tutti gli scaglioni di peso. L’importo complessivo dovuto per invii accettati presso gli Uffici Postali fino a 20 grammi varierà da € 10,85 a € 11,45, mentre per gli invii accettati presso i centri business (anche con l’opzione bolgetta), ivi compresi quelli dei Servizi Integrati Notifiche, varierà da € 10,45 a € 11,05. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Atto Giudiziario Business Online;

Le tariffe dei Pieghi di Libri saranno incrementate nel primo scaglione di peso. In particolare, la tariffa per gli invii accettati presso gli Uffici Postali, fino a 2 kg, varierà da € 1,28 a € 1,35, mentre per gli invii accettati presso i centri business la tariffa per gli invii fino a 2 kg varierà da € 1,2787 a € 1,3490;

Le tariffe del Poste Delivery Standard (“Pacco Ordinario Nazionale”) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii da 0 a 3 kg di formato standard varierà da € 9,40 a € 9,90;

Per il prodotto Poste Delivery International Standard (“Pacco Ordinario Internazionale”) saranno incrementate le tariffe per tutti i Paesi di destinazione. In particolare, la Zona 1, fino a 1 Kg, varierà da € 24,00 a € 24,80. Varieranno anche gli importi nel caso di pre-accettazione online, in particolare la Zona 1, fino a 1 Kg, varierà da € 23,00 a € 23,80;

Le tariffe della Postapriority Internazionale saranno incrementate per tutti i formati e scaglioni di peso e per tutte le zone di destinazione tariffaria. In particolare, la tariffa per gli invii in Zona 1 fino a 50 grammi, formato normalizzato e compatto, varierà da € 3,50 a € 3,60. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Posta1online estero;

Le tariffe della Postamail Internazionale saranno incrementate per tutti i formati e scaglioni di peso e per tutte le zone di destinazione tariffaria. In particolare, la tariffa per gli invii, formato normalizzato, per la Zona 1 fino a 20 grammi varierà da € 1,25 a € 1,30. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Posta4online estero;

Le tariffe della Raccomandata Internazionale saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone di destinazione tariffaria. In particolare, la tariffa per gli invii in Zona 1 fino a 20 grammi varierà da € 7,10 a € 7,35. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Raccomandata Online estero;

Le tariffe della Assicurata Internazionale saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone di destinazione tariffaria. In particolare, la tariffa per gli invii in Zona 1, con valore assicurato fino a € 50, fino a 20 grammi varierà da € 8,30 a € 8,55

Le tariffe di Economy e Premium Mail saranno incrementate per tutti i formati e scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii di Economy Mail in Zona 1 fino a 20 grammi, formato normalizzato, varierà da € 0,39 a € 0,42. La tariffa per gli invii di Premium Mail in Zona 1 fino a 20 grammi, formato normalizzato, varierà da € 0,52 a € 0,56;

Le tariffe di M-bags Economy e Premium saranno incrementate per tutti i formati e scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii di M-Bags Economy in Zona 1 fino a 5 kg, varierà da € 8,26 a € 8,87. La tariffa per gli invii di M-Bags Premium in Zona 1 fino a 5 kg, varierà da € 12,91 a € 13,87. Inoltre, la tariffa del diritto di raccomandazione applicato a M-bags Economy varierà da € 8,26 a € 8,87.

Anche la tariffa del servizio accessorio Contrassegno per spedizioni universali nazionali (ove disponibile) sarà ritoccata all’insù dal 24 luglio 2023 in tutte le opzioni (Bollettino, Vaglia, Assegno postale). In particolare, la tariffa complessiva del Contrassegno con Bollettino postale varierà da € 2,27 a € 3,00; quella con Vaglia varierà da € 10,77 a € 11,00; quella con Assegno Postale varierà da € 2,58 a € 2,81. Inoltre, il Contrassegno per l’estero varierà da € 2,27 a € 3,00.

Inoltre, spiega il Gruppo in una nota, “sarà resa nota quanto prima – con un preavviso di 30 giorni rispetto alla data di entrata in vigore – sono previsti ulteriori interventi sui Servizi Universali dedicati alla clientela Business e Pa”.

Aumentano anche le raccomandate online

Anche le raccomandate online, inviate direttamente dal computer senza recarsi all’Ufficio postale, avranno tariffe ritoccate (territorio nazionale):

4,02 euro (fino a 20 grammi),

5,33 euro (oltre i 20 grammi e fino a 100).

Aumentano anche le spese di notifica per le multe stradali

Si alzano anche le spese postali di notifica per le sanzioni al Codice della strada. Secondo quanto precisa l’associazione sostenitori della Polizia stradale le modifiche saranno apportate in tutti gli scaglioni di peso: l’importo complessivo dovuto per invii accettati negli uffici postali fino a 20 grammi varierà da 10,85 a 11,45 euro, mentre per gli invii accettati nei centri business, utilizzati dagli organi di polizia stradale, varierà da 10,45 a 11,05 euro.