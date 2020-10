Poste Italiane un esempio per Royal Mail: lo dice il Telegraph

Secondo il quotidiano Londinese, per uscire dalla crisi del recapito, la società che gestisce il servizio postale britannico dovrebbe seguire l’esempio di Poste Italiane

Un consiglio alle Poste britanniche: per uscire dalla crisi del recapito, Royal mail dovrebbe guardare all’Italia e in particolare a Poste italiane, considerato un caso di successo. L’invito arriva dal quotidiano londinese Sunday Telegraph in un articolo pubblicato il 18 ottobre dal titolo “Wind of change blowing through Royal Mail as top investor gives stamp of approval to shake up”.

In un’analisi sulla crisi dell’azienda che gestisce il servizio postale britannico, il quotidiano di Londra ha individuato nella strategia del gruppo guidato da Matteo Del Fante la via di uscita per il rilancio nel quale è impegnato il nuovo presidente Keith Williams. Il giornale sottolinea che “nonostante il gruppo sia stato privatizzato dopo Royal Mail, nel 2014, il business è florido” e “i pacchi vengono consegnati 7 giorni su 7”.

Il Telegraph ha riportato anche un commento di Del Fante secondo cui “l’emergenza sanitaria si è rivelata un’opportunità di crescita, in particolare in due settori: e-commerce e digitale, con un andamento in crescita rispetto alle previsioni”. “Poste Italiane – ha spiegato ancora il manager – è riuscita ad affermarsi con la diversificazione del modello di business, trasformandosi in una grande ‘Amazon’ della logistica, dei servizi finanziari e dei sistemi di pagamento digitale”.

Digitale e sviluppo del business sono anche i criteri su cui Poste si basa nella scelta delle alleanze: “Andiamo a selezionare quelle start-up che ci aiutano a crescere nella nostra attività. È una formazione e fertilizzazione continua”, ha sottolineato Del Fante nel suo intervento al convegno “Next Generation, the Italian Innovation Society”, organizzato da Talent Garden.