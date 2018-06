Popolari e Spa, Consiglio di Stato decide il 12 luglio

Si accorciano i tempi per la definitiva trasformazione delle ultime Popolari in Spa. Il Consiglio di Stato ha fissato giovedì un’udienza cautelare per il 12 luglio prossimo in cui stabilirà il nuovo termine entro il quale le banche con oltre 8 miliardi di attivi dovranno completare la trasformazione in società per azioni.

Lo riferiscono alcune fonti interpellate da Reuters, spiegando che la riforma non resterà quindi congelata fino al 18 ottobre, come era emerso in un primo tempo.

La sospensione della legge che obbliga le grandi banche popolari a rinunciare al principio “una testa un voto” è stata sancita da una ordinanza del Consiglio di Stato del 2 dicembre 2016, poi confermata nel gennaio 2017, in attesa che si esprimesse la Corte costituzionale. La Consulta ha respinto i ricorsi di incostituzionalità il 21 marzo.