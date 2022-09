Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Pnrr, la Commissione europea sblocca la seconda rata di aiuti all’Italia: in arrivo altri 21 miliardi

Il via libera è arrivato dopo che il nostro Paese ha rispettato tutti gli impegni previsti per il primo semestre – Altri 55 obiettivi nella seconda metà del 2022 per la terza rata