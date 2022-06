Pnrr: il via libera ai progetti bandiera di 6 Regioni su idrogeno verde e medicina computazionale

Il Governo ha approvato il progetto di Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Puglia e Basilicata sull’idrogeno verde e della Liguria su un centro di medicina computazionale – Il commento di Marsiaj dell’Unione Industriale di Torino

Il Governo ha dato via libera ai progetti Bandiera presentati da 5 regioni – Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia – sull’idrogeno verde e dalla Liguria per un centro di medicina computazionale. Entrambi i progetti mettono a sistema diversi interventi previsti dal Pnrr.

“I protocolli che firmiamo oggi riguardano due progetti di grande interesse territoriale e nazionale. Entrambi mettono a sistema diversi interventi previsti dal Pnrr grazie alla capacità di selezione e progettazione territoriale promossa dalle Regioni”, ha detto il Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Regione Liguria: il progetto per realizzare un Centro di Medicina Computazionale e Tecnologia

“Il progetto proposto dalla Regione Liguria serve a realizzare un ‘Centro di Medicina Computazionale e Tecnologica’: unisce infrastrutture scientifiche, tecnologiche e cliniche in modi innovativi e ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento nel settore. Il progetto delle regioni Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia punta a realizzare siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Contribuisce – ha affermato il Premier – a stimolare la crescita, a creare occupazione. Ci avvicina ai nostri obiettivi energetici e climatici, che il Governo è determinato a mantenere e anzi a perseguire con sempre maggiore convinzione”.

“Dobbiamo essere tutti molto contenti che il Piemonte sia tra le primissime Regioni italiane ad aver firmato un protocollo con la Presidenza del Consiglio per il progetto bandiera, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riguarda la creazione di una Hydrogen Valley”. Lo ha detto Giorgio Marsiaj, presidente dell’Unione Industriali Torino, dopo il via libera dato dalla Presidenza del Consiglio al progetto bandiera del Piemonte per la produzione di idrogeno verde.

Piemonte: Realizzazione di siti di Produzione di Idrogeno Verde

In Piemonte, “verranno utilizzate aree industriali dismesse per realizzare siti di produzione di idrogeno verde, contribuendo a dare un forte impulso al raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici non solo della nostra Regione, ma dell’intero Paese – ha spiegato il presidente dell’Unione Industriali Torino – Il progetto farà da motore anche per la ricerca applicata a una tecnologia sulla quale abbiamo molte aspettative per le sue possibili ricadute in settori industriali come l’automotive e l’aerospazio e creerà occupazione a vari livelli”, ha concluso Marsiaj.