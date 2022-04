Pnrr, da Bruxelles arrivata la prima rata da 21 miliardi all’Italia: 10 miliardi a fondo perduto, 11 di prestiti

La Commissione Europea ha versato all’Italia la prima rata delle risorse destinate all’Italia nell’ambito del Next Generation Eu. Von der Leyen: “Il Piano è l’opportunità di una generazione”

È arrivata la prima rata delle risorse destinate all’Italia nell’ambito del Next Generation Ue. Dopo l’anticipo di 24,9 miliardi ricevuto la scorsa estate, oggi l’Italia ha incassato 21 miliardi di euro. Lo ha annunciato su Twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. “Buone notizie per l’Italia: al via il primo pagamento dal Next Generation Eu per 21 miliardi di euro per l’Italia”, ha scritto. “Complimenti all’Italia. Next Generation Eu è l’opportunità di una generazione”, ha aggiunto.

Buone notizie per l'Italia: The first payment under #NextGenerationEU – €21 billion for Italy – is now on its way.



Complimenti all'Italia.#NextGenerationEU is the opportunity of a generation. https://t.co/DCqsi6l5ow — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 13, 2022

A stretto giro è arrivata anche la conferma del Governo: “Oggi l’Italia ha ricevuto il pagamento della prima rata per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ‘Italia Domani’: 21 miliardi di euro, di cui 10 miliardi di contributo a fondo perduto e 11 sotto forma di prestito, a seguito della valutazione positiva della Commissione europea e di tutti gli Stati membri Ue sul raggiungimento dei 51 obiettivi del PNRR nel 2021”.

Soddisfatto anche il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni: “Deciso stamattina il primo pagamento europeo per il Pnrr italiano: 21 miliardi grazie al raggiungimento degli obiettivi concordati per fine 2021. La Commissione è al lavoro con autorità italiane per continuare l’attuazione di Next Generation”, ha scritto su Twitter.

Sulla questione è intervenuto anche il Mef che, attraverso una nota, ha spiegato che la rata “ha un valore complessivo di circa 24,1 miliardi di euro, con una parte di contributi a fondo perduto pari a 11,5 miliardi e una di prestiti pari a 12,6 miliardi. L’importo effettivamente versato di 21 miliardi di euro (suddivisi fra 10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti) è al netto di una quota che la Commissione trattiene su ogni rata di rimborso, pari al 13% del prefinanziamento ricevuto ad agosto 2021 dall’Italia”.

“Il pagamento della prima rata del PNRR – sottolinea ancora il Ministero dell’Economia – rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di attuazione degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano. Sono interventi che permetteranno di accelerare la transizione ecologica e digitale, rafforzare il sistema produttivo, modernizzare la pubblica amministrazione, ridurre i tempi della giustizia e accrescere la dotazione di infrastrutture del nostro Paese”.

Tirando le somme, quindi, l’Italia ha già incassato 45 miliardi su un totale complessivo, nell’ambito del Next Generation Eu, che arriverà a 191,5 miliardi di euro.