Pirelli, in vendita l’headquarter della Bicocca

Il compratore sarebbe un fondo d’investimento coreano, per un valore di circa 80-100 milioni – La struttura non sarà comunque stravolta, anzi è scontata la permanenza degli uffici di Pirelli nella storica sede milanese.

Dopo Unicredit che vuole vendere il Pavilion, finisce sul mercato un altro immobile simbolo di una grande società italiana. In questo caso si tratta proprio di una sede storica, quella dell’headquarter di Pirelli a Milano-Bicocca. A scriverlo è Milano Finanza, secondo cui le trattative sarebbero avviate già da diverse settimane.

A voler valorizzare l’immobiliare è Torre sgr, la società di real estate controllata per il 62,5% dai fondi gestiti di Fortress Investment Group e partecipata al 37,5% proprio da Unicredit che ha deciso di dismettere l’asset in portafoglio al fondo Immobiliare Uno. Nello specifico la trattativa, secondo indiscrezioni di mercato, e’ portata avanti da Torre sgr con Kryalos la societa’ di gestione fondata nel 2013 da Paolo Bottelli e che oggi ha un portafoglio di immobili in gestione per un controvalore vicino ai 4 miliardi.

Ma non sarebbe Kryalos il compratore finale, bensi’ un fondo d’investimento della Corea del Sud sul cui nome al momento vige il massimo riserbo, anche perche’ la partita e’ entrata nel vivo proprio a ridosso delle festivita’ natalizie. Il controvalore dell’operazione, che vede gia’ coinvolti advisor finanziari e consulenti legali internazionali, dovrebbe aggirarsi sugli 80-100 milioni e potrebbe definirsi nei prossimi mesi. Il compratore, comunque, avrebbe gia’ fatto sapere che non intende stravolgere la struttura dell’immobile al punto che la permanenza di Pirelli nell’edificio e’ scontata.