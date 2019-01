Pirelli tra le aziende leader nella lotta ai cambiamenti climatici

Il riconoscimento viene dal Carbon Disclosure Project, l’organizzazione internazionale non profit in materia di questioni ambientali

La Pirelli & C. SpA è stata riconosciuta leader globale nella lotta ai cambiamenti climatici ottenendo un posto nella “Climate A list” stilata da Cdp (ex Carbon Disclosure Project), l’organizzazione internazionale no-profit che si occupa di raccogliere, divulgare e promuovere informazioni su questioni ambientali. Il rating “A” è il punteggio più alto che può essere assegnato a un’azienda e prende in considerazione l’efficacia degli sforzi messi in atto per ridurre le emissioni e i rischi climatici e per sviluppare un’economia a basse emissioni di carbonio.

L’obiettivo di CDP è quello di guidare le aziende e i governi a ridurre le proprie emissioni di gas serra, salvaguardare le risorse d’acqua e proteggere le foreste. Il riconoscimento da parte di Cdp conferma l’impegno di Pirelli nell’ambito della “Sostenibilità”, dove l’azienda già vanta – tra l’altro – la leadership mondiale per il settore Automobiles & Components negli indici Dow Jones World e Europe.