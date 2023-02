Pirelli si guadagna il “Top 1%” per la sostenibilità

Si tratta del massimo riconoscimento nell’ambito del Sustainability Yearbook 2023 pubblicato da S&P Global

Pirelli ha ottenuto la qualifica di “Top 1%”, il massimo riconoscimento nell’ambito del Sustainability Yearbook 2023 pubblicato da S&P Global dopo l’esame del profilo di sostenibilità di oltre 13.000 aziende e “si conferma così anche quest’anno tra le migliori aziende a livello globale in sostenibilità” dice una nota della società della Bicocca.

Il risultato segue il punteggio registrato da Pirelli nel Corporate Sustainabilty Assessment 2022 per gli indici Dow Jones Sustainability di S&P Global, dove l’azienda aveva ottenuto il Top Score di 86 punti (rivisto dall’iniziale 85), il massimo nel settore ATX Auto Components degli indici Dow Jones Sustainability World e Europe.

“Siamo orgogliosi di essere stati confermati Top ESG Performer nel Sustainability Yearbook 2023” ha detto Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli. “Il riconoscimento premia l’impegno di tutti coloro che lavorano in Pirelli nel trasformare la nostra strategia di sostenibilità in risultati concreti, ponendosi traguardi sempre più sfidanti per massimizzare una creazione di valore sostenibile e condivisa”.

Il primo bond sustainaibility del settore tyre è targato Pirelli

Il mese scorso Pirelli aveva collocato presso investitori istituzionali internazionali il suo primo sustainaibility-linked bond per un importo nominale complessivo di 600 milioni di euro. L’emissione è stata collocata presso oltre 190 investitori internazionali e ha visto una domanda pari a quasi 6 volte l’offerta, ammontata a circa 3,5 miliardi di euro.

Gli obiettivi di sostenibilità, validati da parte di Science Based Targets initiative come coerenti con il mantenimento del riscaldamento climatico “entro gli 1,5 gradi centigradi”, sono contenuti nel primo “Sustainability-linked financing Framework” di Pirelli, documento che contiene le linee guida e gli impegni dell’azienda verso i propri stakeholder in materia di finanza sostenibile. Il Framework, il primo pubblicato da una società del settore tyre a livello mondiale, è stato delineato in conformità con Sustainability-Linked Bond Principles 2020 della International Capital Market Association e ai Sustainability-Linked Loan Principles 2020 pubblicati dalla Loan Market Association. “Pirelli è la prima società al mondo del settore tyre a lanciare un’emissione obbligazionaria benchmark parametrata agli obiettivi di sostenibilità. Questa operazione ribadisce la centralità della sostenibilità nella nostra strategia aziendale e la capacità di Pirelli di integrare un approccio responsabile in tutte le attività di business per creare valore per tutti gli Stakeholder”, ha detto Tronchetti Provera.