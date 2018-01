Pirelli HangarBicocca presenta Generosity/Generosità

Domenica 14 gennaio una giornata di conversazioni, musica, performance in occasione del finissage della mostra “Take Me (I’m Yours)”.

Generosity/Generosità, concepito come appuntamento speciale del Public Program della mostra “Take Me (I’m Yours)”, coinvolge oltre venti ospiti tra cui artisti, architetti, curatori, teorici e designer a prendere parte a una conversazione accompagnata da momenti di performance, momenti musicali e reading. Tema della giornata è la generosità, centrale nella concezione della mostra “Take Me (I’m Yours)”, che ha tra i suoi testi ispiratori il libro di Lewis Hyde “Il dono”, una riflessione sul ruolo dell’opera d’arte e della sua circolazione nel mantenere vivo il valore della generosità nella società contemporanea.

La generosità può essere una chiave per leggere, ancora oggi, la relazione tra differenti generazioni di artisti, o ancora tra artisti e pubblico? La trasmissione del sapere, sia all’interno di forme istituzionalizzate come le scuole e le accademie sia attraverso relazioni informali come il sostegno e lo scambio, è ancora una modalità possibile nell’arte? Nella società dello sharing e del free, ha ancora senso parlare di generosità? Qual è il ruolo degli spazi espositivi e delle mostre nel facilitare la circolazione dell’arte?

Le conversazioni cercheranno di rispondere a queste e altre domande, prendendo inoltre spunto dalla continuità tra gli artisti presenti in “Take Me (I’m Yours)” e la figura di Lucio Fontana – la cui mostra “Ambienti/Environments” è presente contemporaneamente negli spazi di Pirelli HangarBicocca – che ha rappresentato un punto di partenza per una generazione di artisti più giovani.