Pirelli, effetto Golden Power: l’assemblea del 29 giugno deciderà se prorogare il cda o rinnovarlo subito

In attesa del pronunciamento del Governo sul rinnovo del Patto parasociale tra Marco Tronchetti Provera e i partner cinesi, l’assemblea di fine giugno dovrà decidere se rinnovare subito il Cda o prorogare l’attuale fino a fine luglio in vista della conclusione del procedimento legato al Golden Power

Il Cda Pirelli & C. ha convocato l’assemblea su bilancio 2022 e nomine il 29 giugno 2023 alle 10:30. L’assemblea sarà a porte chiuse e dovrà decidere se prorogare l’attuale Cda o rinnovarlo subito, dopo il primo rinvio dell’assemblea annunciato l’11 maggio e legato alla valutazione in corso, da parte del governo Meloni, sulla possibilità di far valere il Golden Power per “blindare” Pirelli.

Spiega infatti il comunicato della società che “per tenere in considerazione la tempistica del procedimento Golden Power relativo al rinnovo del patto parasociale sottoscritto in data 16 maggio 2022” tra China National Ruber Co (Cncr, 100% ChemChina), i soci italiani del gruppo della Bicocca, Camfin e Marco Tronchetti Provera, “il Cda ha deliberato di proporre agli Azionisti di esprimersi sul differimento della nomina del Consiglio (e della decisione sui successivi correlati punti all’ordine del giorno) quando il Procedimento Golden Power sarà concluso”.

Questi i punti all’ordine del giorno sui quali sarà chiamata a pronunciarsi l’assemblea che avrà luogo il 29 giugno:

approvare il Bilancio d’esercizio 2022 e le connesse delibere in merito alla distribuzione del dividendo;

decidere in merito al posticipo a una successiva assemblea, da convocarsi presumibilmente entro il 31 luglio 2023 in considerazione dei tempi previsti per la conclusione del Procedimento Golden Power, della trattazione degli argomenti all’ordine del giorno relativi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, con conseguente prorogatio medio tempore del Consiglio attualmente in carica, e dei successivi punti all’ordine del giorno;

Se la proroga del Cda non venisse approvata, l’assemblea si pronuncerà sul rinnovo del Consiglio di amministrazione in scadenza per compiuto mandato, voterà sulla politica di remunerazione 2023 e sul piano di incentivazione monetario a lungo termine per il triennio 2023-2025 (LTI 23-25).

All’Assemblea infine sarà presentata l’annuale “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”, già a disposizione del pubblico dal 12 aprile 2023, unitamente al fascicolo di bilancio e all’annuale Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

L’intervento degli azionisti con diritto di voto in assemblea avverrà tramite rappresentante designato, senza partecipazione fisica.