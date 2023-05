Pirelli: ricavi e utile in crescita. Golden Power fa slittare il rinnovo del cda e l’aggiornamento del piano

L’assemblea per bilancio e dividendo si terrà il 29 giugno e dopo quella per il rinnovo del cda

Giovedì sera, a Borsa chiusa, Pirelli ha alzato il velo sui conti del primo trimestre, chiuso con ricavi e utili in crescita. La società ha inltre rinviato la nomina del nuovo cda e, alla luce di questo, l’aggiornamento del piano industriale al 2025 avverà entro la fine del 2023.

La trimestrale di Pirelli

Il primo trimestre 2023 si è chiuso per pirelli con un utile netto pari a 115 milioni, in aumento del 4,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’ebit adjusted è salito dell’8,6% a 248 milioni di euro su ricavi pari a 1,699 miliardi (+11,7% con +12% escludendo un effetto cambi dello 0,3%). Il margin ebit si attesta al 14,6% dal 15% di un anno fa. Il consensus degli analisti indicava l’utile netto a 109 milioni, l’ebit adjusted a 236 milioni e ricavi per 1,645 miliardi. Il flusso di cassa netto ante dividendi è -691,4 milioni di euro (-672,9 milioni nel primo trimestre 2022 e -709 milioni del consensus). La posizione finanziaria netta a fine marzo è negativa per 3,244 miliardi (-3,580 miliardi a marzo 2022).

Alla luce dei risultati raggiunti, Pirelli ha confermato i target per l’esercizio 2023 resi noti al mercato lo scorso 22 febbraio: i ricavi sono dunque attesi tra 6,6 e 6,8 miliardi con un ebit margin adjusted in un range di “oltre 14%”-“14,5%”. Il flusso di cassa netto tra 0,44 e 0,47 miliardi e la posizione finanziaria netta a circa 2,35 miliardi di euro con un rapporto di 1,65-1,7 sull’ebitda rettificato.

Pirelli: slitta il rinnovo del cda

La questione Golden Power ha fatto slittare la nomina del nuovo board di Pirelli. Il cda in carica è stato informato dall’azionista China National Tire & Rubber che, allo stato, “è prevedibile che il provvedimento conclusivo del procedimento Golden Power sia emesso in una data successiva allo scadere del termine per la presentazione delle liste per il prossimo rinnovo del consiglio di amministrazione. Pertanto, riporta una nota, il cda ha deliberato di convocare nei prossimi giorni l’assemblea degli azionisti per il 29 giugno per l’approvazione del bilancio e le decisioni sulla distribuzione del dividendo. Verrà invece posticipata a una successiva assemblea, “da convocarsi presumibilmente entro il 31 luglio 2023 in considerazione dei tempi previsti per la conclusione del procedimento Golden Power”, la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno relativi al rinnovo del consiglio di amministrazione.

Il consiglio attuale rimarrà dunque in carica fino alle prossime novità. Come spiega Radiocor, la valutazione del Governo italiano in merito alla normativa sul Golden Power è legata al rinnovo del patto di sindacato tra il primo azionista cinese di Pirelli, Sinochem-ChemChina, e i soci italiani del gruppo della Bicocca, Camfin e Marco Tronchetti Provera Spa.

Il rinvio del rinnovo del board ha portato inoltre Pirelli a decidere di presentare l’aggiornamento del piano al 2025 non entro il secondo trimestre 2023, ma “entro la fine dell’esercizio 2023”.