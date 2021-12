Pirelli e Politecnico Milano: rinnovato programma di ricerca

La Pirelli e il Politecnico di Milano hanno rinnovato il programma di ricerca Joint Labs finalizzato all’innovazione tecnologica degli pneumatici

Pirelli, Politecnico di Milano e Fondazione Politecnico rinnovano il programma di ricerca “Joint Labs” focalizzato su progetti di ricerca per la continua innovazione tecnologica degli pneumatici. A 10 anni dalla prima firma, la collaborazione viene estesa per altri tre, con nuovi obiettivi e strumenti innovativi: lo sviluppo dei pneumatici con la realtà virtuale, di materiali innovativi e tecnologie per una mobilità sostenibile.

Questa nuova fase dell’accordo (2021-2023), prevede un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro, si concentra su due macro-filoni di ricerca: l’area dei Materiali, con lo sviluppo di soluzioni innovative e la modellizzazione dei processi di mixing, e l’area dello Sviluppo Prodotto e Cyber, con la simulazione statica-dinamica integrata e modellizzazione innovativa.





In particolare, sono cinque i dipartimenti dell’Ateneo milanese coinvolti nelle attività previste dall’accordo, quali meccanica; chimica, materiali e ingegneria chimica; matematica; elettronica, informazione e bioingegneria; ingegneria civile e ambientale. E i ricercatori saranno impegnati sulle seguenti aree tematiche: simulazione, materiali a basso impatto ambientale e sviluppo prodotto e cyber.

Inoltre, a supporto della formazione professionale, è stato recentemente inaugurato il master universitario di secondo livello “R&D Excellence Next”, ideato in collaborazione con il Politecnico di Milano, che coinvolge 34 giovani ingegneri appena assunti in azienda, allo scopo di formare ingegneri altamente specializzati. Un’evoluzione del percorso professionale che negli anni ha contribuito al successo dei progetti congiunti realizzati.

“Simulatori di guida, realtà virtuale e nuovi materiali: i punti centrali di un’intesa decennale, quella tra Politecnico di Milano e Pirelli, che si rinnova all’insegna di obiettivi comuni, al passo con l’innovazione tecnologica, attenta a uno sviluppo sostenibile – ha dichiarato Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano -. Ricerca e formazione sono i presupposti di uno sviluppo industriale che guarda al futuro. L’intesa tra Politenico di Miano e Pirelli è solida ed è in questa direzione che intendiamo proseguire”.

Marco Tronchetti Provera, Executive Vice Chairman and CEO Pirelli, ha sottolineato come il poter contare sul Politecnico, “significa investire per raccogliere le sfide future della mobilità. L’attenzione a tutti gli aspetti legati alla sostenibilità, all’evoluzione dell’automazione, della virtualizzazione e della connettività sono priorità su cui siamo impegnati. La collaborazione con il Politecnico conferma il nostro impegno a rafforzare in Italia il cuore del know-how del nostro gruppo su queste aree”.

“Oggi parliamo di mobilità sostenibile: questo accordo mira a consolidare rapporti duraturi per investimenti a lungo termine, che consentano di realizzare ricerche avanzate dall’alto contenuto sperimentale e innovativo. Partnership strategiche come questa creano un dialogo costante tra impresa e università al fine di condividere fabbisogni, strategie e visione”, ha aggiunto Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano.