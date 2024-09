Pirelli e Bosch uniscono le forze per sviluppare pneumatici intelligenti

Questo accordo mira a sviluppare nuove soluzioni software e migliorare le funzionalità di guida grazie ai sensori integrati negli pneumatici, conosciuti come sensori “in-tyre”

Pirelli e Bosch hanno unito le forze per creare pneumatici super tecnologici per l’auto. Questo accordo mira a sviluppare nuove soluzioni software e migliorare le funzionalità di guida grazie ai sensori integrati negli pneumatici, conosciuti come sensori “in-tyre”.

Per gli automobilisti, spiega una nota, ciò si traduce in maggiore sicurezza, comfort e sostenibilità, oltre a una guida più fluida. Bosch e Pirelli intendono esplorare come i dati raccolti dagli pneumatici possano migliorare il controllo e le prestazioni del veicolo nel tempo.

Il sistema Pirelli Cyber Tyre

Il sistema Pirelli Cyber Tyre è il primo al mondo a integrare sensori negli pneumatici che raccolgono e trasmettono dati in tempo reale al veicolo. Bosch ha già sviluppato un’applicazione di controllo di stabilità specifica per i pneumatici Pirelli, usata per esempio nella Pagani Utopia Roadster. Questo sistema garantisce un uso ottimale delle prestazioni dello pneumatico, massimizzando la sicurezza e il comfort di guida.

Con il nuovo accordo, conclude la nota, Bosch porterà la sua esperienza in hardware e software, inclusi i sensori Mems e il Bluetooth Low Energy (Ble). Il gruppo della Bicocca, dal canto suo, aggiungerà le sue tecnologie integrate, come hardware, software, algoritmi e modellazione. Insieme, miglioreranno la raccolta e la trasmissione dei dati dagli pneumatici, rendendo i veicoli più efficienti e meno energivori.