Piazza Affari rimescola le carte: Brunello Cucinelli entra nel Ftse Mib, esce Cnh. Tre nuovi ingressi nel Mid Cap

Ecco tutte le date e i cambiamenti decisi dal Ftse Italia Index Committee in dicembre. Tra le Mid Tap entra D’Amico International Shopping

Grandi novità a Piazza Affari che a fine anno rimescola le sue carte, con alcune modifiche che diventeranno effettive dopo la chiusura delle negoziazioni di venerdì 15 dicembre 2023, vale a dire, da lunedì 18 dicembre 2023.

La novità più importante riguarda la moda, con Brunello Cucinelli entrerà nel Ftse Mib al posto di Cnh Industrial andrà incontro al delisting e rimarrà quotato solo sul Nyse.

Piazza affari: Brunello Cucinelli nel Ftse Mib, esce Cnh Industrial

Il gruppo del lusso italiano entrerà a far parte dell’indice principale di Piazza Affari, diventando una blue chip, grazie a numeri da incorniciare. Nell’ultimo anno il titolo ha guadagnato il 22,8% del suo valore mentre da gennaio 2023 il rialzo è dell’8,7%, più alto di quello di molte altre Big del settore moda e lusso. Percentuali che tra l’altro hanno permesso alla società di raggiungere una capitalizzazione superiore ai 5 miliardi di euro.

Nei primi nove mesi dell’anno in corso Brunello Cucinelli ha realizzato ricavi per pari a 818,4 milioni di euro, in crescita del +27,5%, registrando una forte crescita in tutte le aree geografiche con le Americhe a +21,7%, l’Europa +18,3%, l’Italia +24,5%e l’Asia +49,7%. Nel solo terzo trimestre le vendite sono state pari a 274,4 milioni di euro, con un valore in linea con il fatturato del primo e del secondo trimestre, e una crescita del +21,1% a cambi correnti. La società ha anche alzato le stime sul fatturato 2023 che adesso è previsto in crescita tra il +20% e il +22%, rispetto alla precedente previsione del +19%.

Come detto, sul Ftse Mib Brunello Cucinelli andrà a sostituire Cnh Industrial. Lo scorso 6 novembre, il cda della società ha approvato la richiesta di delisting delle azioni ordinarie della società da Euronext Milano, puntando sulla quotazione unica sul Nyse, dato che dopo lo spin-off delle attività On-Highway avvenuto nel gennaio del 2022 con la creazione del gruppo Iveco, la maggior parte delle contrattazioni del titolo Cnh si è progressivamente spostata sulla piazza statunitense.

Il cambio della guardia tra Cucinelli e Cnh Industrial comporta anche modifiche nella lista di riserva, ora formata da Banca Popolare Sondrio, Buzzi, Reply e Saras.

Dal Mid-Cap all’All Share, le novità degli altri indici di Piazza Affari

Novità arriveranno anche per gli indici “più piccoli” di Piazza Affari, primo tra tutti il Ftse Italia Mid Cap che vedrà 3 nuovi ingressi e 3 uscite: dentro D’Amico International Shipping, Philogen e Saes Getters, fuori Antares Vision, Eurogroup Laminations e, ovviamente, Brunello Cucinelli. La lista di riserva comprende: WIIT, CIR – Compagnie Industriali Riunite, The Italian Sea Group, Garofalo Health Care , Rcs Mediagroup, Safilo Group, Fila, Eurogroup Laminations, Datalogic e Biesse.

Nel FTSE Italia Small Cap entrano Antares Vision, Eurogroup Laminations e Irce, mentre escono D’Amico International Shipping e Saes Getters.

Nel FTSE Italia All-Share dentro Irce e Philogen, fuori Cnh Industrial.

