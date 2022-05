Piazza Affari incassa una pioggia di dividendi ma lo stacco delle cedole pesa l’1,45% sul Ftse Mib

Oggi per Piazza Affari è il Dividend Day, mentre Wall Street, dopo 7 settimane in rosso come non accedeva da 20 anni, spera in un rimbalzo – Riparte il meeting di Davos

È finita la grande frana? Oppure, prima di migliorare, le cose andranno ancora peggio? Wall Street apre oggi i battenti dopo sette settimane in rosso. Occorre risalire al 2001 per trovare un risultato peggiore. Solo nel 1932, in piena recessione, la striscia dei ribassi si prolungò per 8 settimane. Forse per questo precedente stamane i future segnalano un timido rialzo, in linea con il rimbalzino che venerdì sera ha permesso di evitare una chiusura sotto la soglia che segna l’ingresso nella fase Orso. A crederci sono molti investitori: nelle ultime sei settimane il fondo Ark Innovation di Catie Woods, uno dei più bersagliati dai ribassi, ha raccolto 977 milioni di dollari. Ma, al di là delle statistiche, l’inflazione in crescita con il relativo aumento dei tassi non lascia prevedere nulla di buono. E, ci informa il Wall Street Journal, “Goldman Sachs distribuisce ai clienti il Manuale delle azioni Usa in tempi di recessione”.

Partono deboli stamane i mercati asiatici. Arretra dell’1% il CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen. Sale il Nikkei di Tokyo (+0,7%) nel giorno dell’arrivo in Giappone di Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti, nel corso della seconda tappa del suo viaggio in Asia, dovrebbe annunciare l’Indo-Pacific Economic Framework (Ipef), un piano di investimenti e di rafforzamento dei rapporti commerciali tra Washington e le altre economie dell’area: almeno inizialmente, non ci sarà Taiwan.

Kospi di Seul invariato. Biden, nella sua tappa coreana, ha visitato la sede di Samsung.

Poco mossa la borsa dell’Australia dopo la vittoria elettorale dei laburisti alle elezioni: è il primo successo per il partito dal 2007. Il nuovo premier, Anthony Albanese, ha giurato prima di partire per il vertice di Tokyo.

Il dollaro si indebolisce nei confronti delle principali valute di rifermento. Dollar Index -0,4%. Yen del Giappone +0,3%. Salgono il dollaro australiano (+0,7%), la sterlina (+0,5%) e l’euro (+0,3%).

Il petrolio WTI è in rialzo dello 0,6%, a 111 dollari. Brent a 113 dollari. Torna su l’oro, a 1.854 dollari. Tiene quota trentamila il bitcoin, stamattina +1%.

Staccano la cedola 19 blue chip

In Piazza Affari si celebra il Dividend Day. Sono 55 le società quotate che staccano il dividendo, tra cui 19 blue chip su 40 componenti del FTSEMIB. Lo stacco avrà un impatto intorno all’1,45% sull’indice delle blue chip: il peso dello stacco cedole sarà intorno ai 345 punti indice sul FTSEMIB. Nelle tasche degli azionisti finiranno poco meno di dieci miliardi di euro.

Zelensky inaugura Davos, poi parla lo sceicco del Qatar

Da oggi a venerdì a Davos oltre 3mila manager faranno rivivere uno degli appuntamenti chiave della stagione della globalizzazione inaugurato da un messaggio del premier ucraino Zelensky. L’Italia sarà rappresentata da quattro ministri: Daniele Franco (Economia), Roberto Cingolani (Transizione ecologica), Enrico Giovannini (Infrastrutture e mobilità sostenibile) e Vittorio Colao (Innovazione tecnologica e transizione digitale). Oggi è previsto l’intervento dell’emiro del Qatar Al Thani e della direttrice del Fondo Monetario internazionale Kristalina Georgieva. Mercoledì toccherà a Christine Lagarde

Oggi alla Bce sono attesi i discorsi sull’inflazione di più membri del direttorio: Holzmann, Nagel e Villeroy. Interverrà anche Bailey della Bank of England.

In arrivo le raccomandazioni Ue all’Italia. Salvini insorge

Sono attese in giornata le raccomandazioni dalla Commissione Ue, che chiederà al governo italiano di attuare il Pnrr per non rischiare la recessione, limitare la crescita della spesa per ridurre il debito ed espandere gli investimenti pubblici per la transizione, e infine ridurre il cuneo fiscale sul lavoro. Il leader della Lega Matteo Salvini ha però già rimandato al mittente i moniti Ue su fisco e riforme.

La Commissione europea presenterà il pacchetto economia del semestre europeo con la decisione sulla proroga della sospensione delle regole di bilancio anche per il 2023.

In arrivo le minute della Fed e il pil di Germania e Usa

Mercoledì occhi puntati sulle minute dell’ultimo direttivo della Fed che potrebbero chiarire meglio la direzione di politica monetaria futura dell’istituto centrale statunitense.

In pubblicazione anche i dati definitivi sul Pil di Germania e Stati Uniti nel primo trimestre dopo le stime preliminari comunicate ad aprile.

Eni annuncia 2,5 miliardi di investimenti nel Regno Unito

Eni ha annunciato investimenti per 2,5 miliardi di euro nel Regno Unito nei prossimi 4 anni. L’80% sarà destinato a interventi sulla decarbonizzazione, il resto alla ricerca di idrocarburi.