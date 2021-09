Piaggio, Honda, Ktm e Yamaha: consorzio per le batterie

Nasce lo lo Swappable Batteries Motorcycle Consortium (Sbmc). Colaninno: “Le informazioni a disposizione degli utenti finali sono ancora molto limitate”

Maxi accordo sulle batterie elettriche per ciclomotori: lo hanno sottoscritto Piaggio, Honda, Ktm e Yamaha, facendo seguito alla lettera di intenti del 1 marzo scorso. Nasce così lo Swappable Batteries Motorcycle Consortium (Sbmc), che punta soprattutto a risolvere le problematiche riguardanti l’autonomia, i tempi di ricarica, l’infrastruttura perseguendo al tempo stesso quattro obiettivi principali: sviluppo di specifiche tecniche comuni per i sistemi di batterie intercambiabili, verifica della possibilità di condividere i sistemi di batterie, definizione e promozione delle specifiche comuni da proporre come standard agli organismi di standardizzazione europei e internazionali ed estensione dell’adozione delle specifiche comuni del Consorzio a livello globale.

“La mobilità urbana – commenta Michele Colaninno, Chief of strategy and product del Gruppo Piaggio – sta attraversando un delicato momento di transizione verso l’elettrificazione. La disponibilità delle stazioni di ricarica varia tra i differenti Paesi, e le informazioni a disposizione degli utenti finali sono ancora molto limitate. Piaggio, Honda, Ktm e Yamaha hanno deciso di fondare il Consorzio proprio per incentivare i decision maker responsabili dello sviluppo e dell’implementazione dell’infrastruttura di ricarica e promuovere l’adozione dei veicoli elettrici leggeri”. Lo scopo è quindi di promuovere la diffusione su vasta scala dei veicoli elettrici leggeri come ciclomotori, scooter, motocicli, tricicli e quadricicli a motore, e incentivare una gestione più sostenibile del ciclo di vita delle batterie in linea con le politiche internazionali sul clima.